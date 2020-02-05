【武漢肺炎】武漢腦神經外科14醫護為患者做手術中招　已全部出院

武漢的華中科技大學附屬協和醫院（以下簡稱武漢協和醫院）的腦神經外科早前有14名醫護人員在為一名患上新型肺炎的男子做手術後，感染新型肺炎。內媒報道指，今日（5日）該批受感染醫護人員再有5人出院，14人已全部出院。

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武漢市長周先旺1月21日接受央視專訪時表示，武漢協和醫院出現的交叉感染病例發生在腦神經外科，受感染的包括1名醫生和13名護士。

據早前官媒《中新社》旗下周刊《中國新聞周刊》報道，當時一名69歲的患者因腦垂體腫瘤入院，患者在手術前沒有任何呼吸道症狀，手術後第3天出現肺部感染，第5天就被懷疑是「疑似不明原因肺炎」，1月15日被確診為新型肺炎，與其有接觸的多名醫護人員也陸續出現發燒症狀。

國家衛健委高級專家組組長、中國工程院院士、SARS專家鍾南山1月20日首次披露武漢有醫護人員受感染。次日，武漢衛健委通報稱，其時武漢市共有15名醫務人員確診為新型肺炎病例，另有1名為疑似病例。16例患者中，危重症1例，其餘病情穩定，均已隔離治療。

據內媒報道，武漢協和醫院這14名受感染的醫護人員中，首批3名醫護人員於1月28日出院，第二批6名醫護人員於2月2日出院，第三批5名醫護人員在今日出院。

（綜合報道）