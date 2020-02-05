【武漢肺炎】國家發改委：口罩產能增長很快　要避免過度使用

國家衛生健康委今天（5日）下午召開國務院聯防聯控機制新聞發布會，介紹醫療物資保障的生產、調度、進口等相關工作最新進展，以及《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》解讀。 國家發展改革委社會發展司副司長郝福慶在會上談及口罩供應問題時表示，產能增長還是很快的，但要科學、合理、按需使用，按照功能使用，避免過度使用。

郝福慶表示，部份醫療資源不足是大家非常關心的問題，國家發改委按照國務院聯防聯控機制的要求，正在積極協調解決口罩短缺的問題，重點做好兩方面工作：

一是供應方面，抓緊復工，提高產能，增加供應。目前各地正在全力增產擴能，已取得一些進展。截至周一（3日），全國22個省份重點口罩日產量按日增長3.1%，產能利用率達到67%，按日提高2個百分點。其中N95口罩已達11.6萬片，按日增長48%，其他醫用口罩998萬片，按日增長36%。

國家衛生健康委召開國務院聯防聯控機制新聞發布會。（01直播截圖）

另外，普通口罩日產量471萬片，總體看口罩產量呈現持續上升勢頭，尤其是一線急需的醫用N95口罩獲得優先保障。同時，疫情過後富餘的產量，只要符合標準，政府將收儲，所以企業可以全力組織生產。

二是使用方面，要科學使用、合理使用。口罩有很多種，要按需使用，按照功能使用，避免過度使用。醫用的N95口罩重點保障一線醫務人員的需要，一般的防護儘量不要擠佔寶貴的醫用資源。

（國家衛健委）