【武漢肺炎】四川推分區分類防控　無病例區保證正常經濟社會運行

新型冠狀病毒感染的肺炎疫情持續在全國蔓延，根據官方通報，四川省確診病例已逾300宗，且已經出現死亡病例。 四川省委辦公廳、省政府辦公廳周二（4日）下發通知，要求以市（州）為單元，根據疫情狀況分為無現症病例區、散發病例區、社區暴發區和局部流行區等4類地區，科學實施分區分類防控措施。﻿

通知明確，無現症病例區指的是無病例或最後1例病例治癒出院且14天後無新發病例；僅有個別現症或若干散發病例的，為散發病例區；病例明顯增多，發生聚集性和暴發疫情，或出現持續傳播的，為社區暴發區；短期內迅速傳播蔓延，波及該行政區內4/5以上縣（市、區）的，超過全省平均或達到全國重點疫區流行強度，為局部流行區。

武漢肺炎疫情肆虐，四川實施分区分类防控措施。（資料圖片）

通知要求，在落實聯防聯控、群防群控措施基礎上，無現症病例區，實施「嚴防輸入、嚴陣以待」防控策略，開展重要交通樞紐衛生檢疫，加強監測發現、預檢分診，規範發熱門診等工作，保證正常經濟社會運行。

散發病例區，實施「減少輸入、阻斷傳播、精準救治」防控策略，控制新增輸入病例，落實聯防聯控、病例救治、密切接觸者追蹤管理等措施，保證國計民生相關經濟社會活動有序運行。

社區暴發區，實施「內防擴散、外防輸出、加強救治」防控策略，加強病例監測報告與傳染源管理，暫停人群聚集活動，遏制下代病例劇增，嚴格落實「四集中」（集中患者、集中專家、集中資源、集中救治）要求，確保重大經濟社會活動正常運行。

局部流行區，實施最嚴格防控策略，堅決切斷病例輸入輸出，全面加強公共衛生和醫療救治措施，必要時依照有關規定採取停工、停業、停課措施，防止疫情擴散至市外、省外、境外等，確保群眾基本民生和涉及全局的重大經濟活動運行。

（川報觀察）