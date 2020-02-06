【武漢肺炎】重慶政府口罩遭大理「徵用」　網民怒斥「藩王造反」

隨著內地武漢肺炎的疫情不斷發展，口罩等物資短缺已經在各地成為一個普遍現象。 近日，一張雲南省大理白族自治州大理市衛生健康局發出的《應急處置徵用通知書》（下稱《通知書》）引發關注。 《通知書》內容顯示，為切實加強疫情防控工作，從雲南省瑞麗市發往重慶市的9批口罩被「依法實施緊急徵用」。此外，口罩已經分發使用，無法追回。

大理市衛生健康局發出的《應急處置徵用通知書》引發關注。（網絡圖片）

大理市衛生健康局的《通知書》發出的時間為2020年2月2日。《通知書》指，根據《中華人民共和國突發事件應對法》、《中華人民共和國傳染病防治法》和《雲南省突發事件應急徵用與補償辦法》（雲政辦發[2016]137號）的規定，經大理市政府研究，決定對你（單位）由順豐物流從雲南省瑞麗市發往重慶市的9件（郵件數量）口罩，依法實施緊急徵用。《通知書》又指，遭應急徵用的單位可以提出應急補償申請。

據內媒經濟觀察網報道，這批物資卻是重慶新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組（下稱「重慶新冠肺炎疫情防控小組」）委託企業採購的緊急物資。一封落款為2月3日，由重慶新冠肺炎疫情防控小組發給大理市衛生健康局的《關於商請放行暫扣物資的函》顯示，重慶方面在大理市扣下這批物資後曾發函索要。

大理衛生健康局表示確有此事，這批物資已經被應急徵用，並由工作組發放到下面，已經無法追回。

報道指，抗疫物資在運輸途中被應急徵用的事件非常罕見，但也反映出全國各地區口罩物資緊缺的局面。

傳重災區黃石市口罩亦被扣起

另據內地網友在微博爆料的一份公文顯示，大理不僅徵用重慶緊急採購的口罩，甚至連疫情重災區湖北省黃石市採購的口罩，也被大理扣住「檢查」，逼使已經封城的黃石市在4日發函給大理請求放行。

網傳一份公文顯示，連湖北省黃石市採購的口罩也被大理扣住「檢查」，逼使已經封城的黃石市在4日發函給大理請求放行。（網絡圖片）

事件經網民曝光及媒體報導後，引起社會關注，實際上，目前重慶及黃石等地疫情嚴重，黃石累計確診已達566人，重慶389人，而大理目前確診人數為7人。不少網民對大理政府此舉表示憤怒，認為大理強行徵收疫情重災區物資，無異於趁火打劫。

此外，網民還注意到，大理市政府此前還曾為大理房地產協會提供口罩3萬個。不過，目前尚不確定，重慶市與黃石市被扣押的這批物資是否就是大理發放給房地產協會的那口罩有關。

「這和山上的土匪搶劫有什麼區別？！人家土匪還有的不會搶不義之財！」 「最近的新聞讓我用懷疑人生，每次啞口無言只剩一句，『它們怎麼敢？』」 「這放古代就是藩王造反以下犯上劫軍餉啊。」 「太魔幻了！這次疫情仿佛大型照妖鏡，各省市政府被照得明明白白的。」 微博網民評論

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（經濟觀察網）