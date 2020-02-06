【武漢肺炎】湖北要求農村實行封閉式管理　紅事禁止白事一律從簡

新型冠狀病毒肺炎疫情重災區湖北武漢市，當地為進一步加強農村地區的防控工作，周三（5日）再下發通知，包括要求各村莊、社區、單位都要實行封閉式管理，外來人員及車輛一律嚴控，甚至「紅事」一律禁止，「白事」則從簡報備，以做到不拜訪、不聚集。

通知指出，各級黨政機關、事業單位的黨員要到各村（社區），與現有力量聯合組成疫情防控工作隊，具體負責所在地的防控工作，對對轄區人員健康狀況全面摸排，做到一人一卡、一戶一檔。

湖北加強農村地區的疫情防控工作。（中新社）

此外，通知亦要求要重點跟蹤監控從武漢返鄉的人，不能遺漏，對於不主動申報、拒絕接受測溫、醫學觀察等防控措施的人，要依法依規追究責任。通知更表明堅決杜絕各類聚集性活動，非涉及居民生活必需的公共場所一律關閉，禁止舉辦或承辦集體聚餐，對安排、參與聚眾活動的單位、個人，要依法依規嚴肅處理。

通知有提到患者的收治工作，要求落實村級初診，鄉鎮（街道）集中隔離，縣級集中收治，並對所有密切接觸者實施強制居家觀察或集中隔離，對居家觀察者的要有具體責任人負責包保。

通知在最後則要求，各級黨員幹部要迅速投入疫情防控第一線，不服從組織安排和調遣、貫徹落實疫情防控措施不力、履職不到位、不敢擔當、推諉扯皮、作風漂浮、失職瀆職，則要依紀依法嚴肅處理。

（綜合報道）