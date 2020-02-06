【武漢肺炎】交通運輸部：元宵節前後是客流高峰　將增疫情風險

﻿新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散。今日（6日）召開的國務院聯防聯控機制新聞發布會，介紹春運錯峰返程疫情防控、交通運輸服務保障等相關工作情況。

與會嘉賓包括：交通運輸部新聞發言人、運輸服務司副司長蔡團結，中國民航局運輸司司長于彪，以及國家郵政局市場監管司副司長侯延波。國家衛健委新聞發言人、宣傳司司長宋樹立主持發布會。台下嘉賓則有中國國家鐵路集團有限公司客運部主任黃欣，以及天津市疾病預防控制中心傳染病預防控制室主任張穎。

內地今年春運假期期間，客運量按年減少近半。（資料圖片）

春運假期客運量按年減少近半

于彪表示，從今年春運的整體情況來看，受疫情的影響，加上民航相繼出台免費退票政策，民航的春運客流量大幅下降，整個春運假期7天時間旅客運輸量僅651萬人次，和去年同期相比，減少近一半。所以今年的客流量下降還是比較明顯的，客座率也僅為51.7%。從最近一周的情況來看，航空公司大量削減航班，航班總量僅相當於去年的將近一半，客座率不足45%，去年同期的旅客客座率達到90%。

從預定的數據來看，未來一周，亦即農曆正月十三到正月十九，平均訂座率僅為30%左右，每日訂票量相當於去年同期的40%左右，再加上從1月24日以來航空公司實行免費退票政策，旅客大量退票，截至2月4日，總共退票累計已經超過1300多萬張。綜合上面的幾個數據基本可判斷，今年民航不會出現像往年一樣的返程高峰，但是節後會出現小幅波動。民航現在有大量的富餘運力，所以相信能夠應對節日後的波動，及時做出調整，滿足市場需求。

記者會現場。（香港01直播）

儘管客流量大幅下降，但鑑於防疫形勢嚴峻，民航採取以下措施加以應對：

第一，把疫情防控作為今年節後運輸的首要任務。一是要「嚴格防」。在旅客登機前加強健康監測，不能把任何問題帶進機場、帶上飛機。二是落實「精細控」。主要採取幾方面措施，一是加強機場和機上的消毒。堅持按照標準規範，按時進行通風，保持客艙空氣的新鮮。再就是簡化服務程序，通過簡化服務程序減少人員接觸。要求旅客全部都要佩戴口罩。採取儘量精細化的措施，例如在值機過程中，儘量安排旅客坐的相對分散、相對寬鬆，從而保持相對安全距離。同時，在客艙內設置「留觀區」，應對突發病患情況。長途國際航班一定要用餐時，也要採取臨近座位的旅客分批就餐的方式，避免交叉感染。

第二，全力組織好緊急運輸保障。隨著疫情防控進入攻堅期，應急物資和醫護人員的緊急運輸任務必將愈來愈重，滯留境外的旅客迫切的希望能回到國內，我們要會同國家相關部門，根據需要及時的組織加班包機，保證執行好緊急的運輸任務，要在疫情防控的最關鍵時期，有效發揮民航的安全、快捷和跨國的優勢，全力配合好、打好疫情防控的阻擊戰。

第三，提前謀劃恢復生產和促進發展。在做好疫情防控的同時也要加強對其他風險的防範，剛才我提到疫情已經給整個民航業帶來了比較大的影響和損失，為了應對下一步的發展，民航局按照認真、科學、冷靜的原則，提出「四保」要求，一是保安全運行，二是保應急運輸，三是保風險可控，四是保精細施策。

目前，在積極應對疫情防控的同時，民航局已會同國家相關部門提出支持航空企業恢復發展的相關政策，為疫情過後民航企業繼續推進高質量發展佈局施測。

交通運輸部新聞發言人、運輸服務司副司長蔡團結。（香港01直播）

元宵節前後是客流高峰 將增疫情風險

蔡團結表示，今年春運工作與往年大不相同。截止到周三（5日），春運旅客運輸量達到了13.18億人次，按年下降35%，公路客運10.7億人次，按年下降36.3%。農曆大年初五以來，春運每天的客運量平均在1300萬人次左右，按年下降了80%以上。預計春運後半程，客運總量在4億人次左右，按年下降約70%。

隨着大家陸續開工、學生回校，返程客流高峰會馬上到來。大數據分析預計農曆正月十六前後客流會企穩回升，但考慮到春節後的錯峰返程，今年的返程持續時間會長，客流峰值比往年春運返程高峰會低一些，即便這樣，客流量也會高於日常水平。人員返回工作崗位將增加流入地的疫情風險。

交通運輸部黨組每日調度，針對返程大客流，有針對性地研究相關的保障方案，堅決防止疫情通過交通運輸工具傳播，降低客流輸入地區的輸入性風險。總的原則是堅持「防運並舉、分類指導，突出重點、周密部署」，確保春節後的錯峰返程保障工作有力有序。主要措施包括：

一、做好交通運輸工具和場站的消毒、通風和衛生清潔。 二、加強客運場站進出站乘客的測溫，如果超過攝氏37.3度，第一時間移交衛生健康部門。 三、控制交通運輸工具客座率，為乘客隔位、分散就坐提供空間，同時在交通運輸工具的後部區域，預留一部分空間作為突發情況時的暫時隔離區域，避免交叉傳染。 四、要做好乘客信息登記和溯源工作，確保交通運輸工具上一旦發現疑似病例或確診病例，能夠第一時間找到同乘的其他旅客。 五、加強途中及事後的疫情防控。乘客在運輸途中出現發熱等症狀，要到車廂後部的應急區域臨時隔離，並以最快的方式將乘客送到留驗站。 六、加強一線從業人員的防護物資保障。因為從業人員在生產一線，感染風險相對較高，所以我們要指導從業人員做好自身防護。

現場記者提問。（01直播截圖）

此外，交通運輸部按照「四保」原則指導地方開展運輸組織工作：

一、保暢通。指導各地嚴格按照「一斷三不斷」和「三不一優先」原則加強路網通行管理，嚴格禁止擅自封閉高速公路，嚴格禁止擅自阻斷國省幹線和農村公路，確保路網暢通。 二、保重點。要保重點人群，保障農民工、學生等重點群體出行，滿足企業復工復產和學生返校；要保重點區域，保障農民工輸入、輸出大省有序組織務工人員返崗；要保重點時段，即農曆正月十六前後，一直持續半個月左右時間；要保證重點線路，保障農民工輸入輸出地的相關客運線路順暢營運。 三、保服務。指導各地加快制定除湖北省以外的省際市際運輸服務、城市公共交通、的士等恢復營運方案，全面做好運力、站場、人員、防疫物資準備。 四、保安全。必須保障整個運輸過程的安全，嚴格落實惡劣天氣下的應對保障措施。同時充實一線執法人員，加大聯合執法力度，加大重點領域監管，依法從嚴查處各類違法違規行為。

中國民航局運輸司司長于彪。（香港01直播）

力爭國際航線不斷航 接回滯留海外旅客

于彪表示，近期受疫情的影響，許多外國航空公司暫停了中國的航線航班，這也造成中外旅客往來的便利性降低。針對這個情況，民航局主要採取了以下措施：

第一，民航局要求各航空公司克服困難，力爭保證國際航線「不斷航」。目前了解的情況來看，航空公司在積極的想辦法，也克服了許多困難。比如，中國國際航空公司正在申請開通國外串飛航線，這樣可以同時飛國外幾個城市，這在當前的形勢下也不失為一個很好的選擇。

第二，民航局密切同外交部協同配合，加大公共外交力度，相繼向70餘個通航國家民航主管部門緊急發函，主要是想表明中國在出境航班及海關檢疫方面主動採取的積極防疫措施，讓大家打消不必要的擔心，同時合理審慎出台管制措施。目前掌握的情況來看，已經有22個國家確認收到函件，並收到部份國家和地區的積極表態，表示信任我們採取的措施是安全有效的，並對重新恢復航班給予了積極的回應。

第三，接回滯留海外的旅客是近一段時期主要的「剛需」，自從疫情發生以後，民航局在駐外使領館的大力協助下，包括和文旅部門密切合作，已經組織了12架次加班包機，運回滯留海外的湖北籍旅客1500多名。在駐外使領館和文旅部門的支持幫助下，還將繼續安排包機接回目前仍滯留在外的中國旅客。

記者會現場。（香港01直播）

內地累計2萬8018宗確診病例

主持人通報疫情情況。2月5日0至24時，各省（區、市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例3694例，其中湖北2987例；新增治癒出院病例261例，其中湖北113例；當日解除醫學觀察的密切接觸者21365人。新增重症病例640例，其中湖北564例；新增死亡病例73例，其中湖北70例、天津1例、黑龍江1例、貴州1例；新增疑似病例5328例，其中湖北3230例。

截至2月5日24時，各省（區、市）和新疆生產建設兵團隔離治療26302例，其中重症病例3859例，累計報告確診病例28018例，累計治癒出院1153例，累計死亡病例563例，現有疑似病例24702例。累計追蹤到密切接觸者282813人，尚在醫學觀察的密切接觸者186354人。