【武漢肺炎】吉利德CEO回應抗病毒藥專利爭議：患者第一

在中國科學院武漢病毒所公開聲明申報了抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）的專利。美國吉利德全球CEO Daniel O'Day在2月5日的一場公司會議中回應了這場旋渦中的「專利之爭」。

一位參會女性向Daniel O'Day提問到，有報道稱中國的武漢病毒所已經向中國的專利機構申報了瑞德西韋的專利，吉利德將如何應對武漢病毒所的專利申請，如果中國的專利機構批准了這一申請，吉利德會怎麼維護自己的權益？

對此，Daniel O'Day回應稱，「我希望告訴各位的是，這對我們全球的健康事業不會產生影響，我要強調的是患者是我們的責任。我們的首要責任是找到正確的臨床試驗項目，用科學和證據證明給患者的藥物是有效的。同時提高（瑞德西韋）產能以滿足全球的患者需求。」

他同時表示，專利問題並不是目前吉利德首要關心的問題。他已經詢問過吉利德負責專利的同事，就像吉利德的其他藥物一樣，公司已經為瑞德西韋在全球各個地區申請了化合物專利，並且使用專利中也包括了冠狀病毒。吉利德不會捲入（與武漢病毒所的）專利問題，公司找到方法來幫助患者，當然也也會保護知識產權，但是患者是第一位的，知識產權問題會在後續過程中一步步解決。

目前，瑞德西韋已在中國國內開始了臨床試驗，入組患者有761例。

（界面新聞）