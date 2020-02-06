【武漢肺炎】雲南大理截用抗疫物資引眾怒　市衛健局局長被免職

湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，在抗疫的非常時期，雲南大理市因「私自」截留重災區的醫療物資而引發爭議。 針對雲南大理「暫扣徵用」重慶口罩一事，大理市周四（6日）發布通告稱，對該市衛生健康黨工委書記、市衛生健康局局長楊硯池給予免職處理，對大理市工信和科技局黨組書記、局長方虎給予政務記過處分。

大理市委宣傳部官方微博「微博大理」通報，多名涉事官員被免職。（微博）

通報還指出，為及時做好應急徵用口罩的處置工作，大理市立即成立了工作專班，迅速落實。截至目前，正在派送未發放的口罩331件，2月6日當天可派送完畢；對大理市已經使用且與對方達成補償協議的267件口罩，已兑付應急徵用補償款99.03萬元人民幣，其餘款項在2月6日可兑付完畢。

另外，在2月6日，雲南省官方也發布公告稱，對大理州大理市政府及大理市衛生健康局徵用疫情防控物資予以通報批評，並責令其立即返還被徵用的物資。

當前疫情防控形勢仍較為嚴峻。截至2月5日，全國錄得確診病例28,018宗，新增確診病例3,694宗，累計死亡563宗。其中湖北省黃石市確診566宗，死亡2例。在防疫抗疫期間，雲南省大理市因「私自」截留重災區的醫療物資而飽受詬病。

事件發生後，內地官媒《新華網》刊文稱，大理「你欠理了」，強調各地疫情輕重不一，物資調配必須分清輕重緩急。對疫情較重的地區來說，醫療物資就是戰略物資，要按戰時狀態流通，確保各地的救援物資能夠暢通無阻地抵達，任何地方都無權隨便截留。對大理相關部門這種違背常理、公理、道理的做法，必須給予當頭棒喝。

《人民日報》旗下自媒體「俠客島」亦批評，「國務院已明令防疫物資不得以任何名義截留、調用，各地在防疫物資緊缺的時候，尤其要有大局意識，要全國一盤棋。大理你搞甚麼鬼？！」

不過，中國政法大學法治政府研究院副院長趙鵬表示，依據《突發事件應對法》《傳染病防治法》，出於控制疫情的需要，政府確有徵用物資的權力。「但《傳染病防治法》規定，縣級以上的地方政府，只能徵用本行政區域內的物資。如果涉及全國範圍或者跨省市、自治區、直轄市的徵用，應該由國務院進行。」

針對抗疫物資的供應情況，2月5日，在國務院聯防聯控機制新聞發布會上，發改委社會發展司副司長表示，全國口罩日產量已達到1,480萬隻，產能利用率67%，N95口罩11.6萬個，其他醫用998萬個。再次重申，疫情過後富餘產量，只要符合標準，國家將收儲。