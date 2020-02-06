【武漢肺炎】敢言醫生李文亮傳死訊　院方稱仍搶救中

中國人民日報社主管、環球時報社主辦的《生命時報》記者2月6日證實，被稱為新型冠狀疫情「吹哨人」的武漢醫生李文亮在同日晚上9時30分離世，終年34歲。不過其所屬的武漢中心醫院7日深夜表示，李文亮仍在搶救當中。

中國《環球時報》的Twitter在2月6日晚上10時38分披露李文亮死訊，但其後有關帖文已被刪除，改為公開武漢市中心醫院內的情況。（Twitter/globaltimesnews截圖）

李文亮在2019年12月30日向外界發出防護預警，但其後被指造謠而遭當地公安「訓誡」。他在2月1日於微博上公布自己確診的消息，惟在6日傳出死訊。

另外，21世纪經濟報道記者引述知情人士指，李文亮醫生的父母及懷孕的妻子亦可能已受到感染。

李文亮為武漢市中心醫院的眼科醫生，他在12月30日於同學的微信群組中發布一條關於華南海鮮市場疫情的消息，稱當地「確診了7例SARS」。不過他此後先被醫院方面要求「反思」，之後又在1月3日遭當地公安局以「在互聯網上發布不實言論」名義警示和訓誡。

他在1月8日診症時受感染，之後出現咳嗽及發熱等症狀，隨後病情變得嚴重。李文亮從1月24日起在武漢市中心醫院呼吸內科重症監護病房接受治療。早前他曾接受過媒體採訪，表示自己一定會積極配合治療以便提早出院，並稱康復後想趕快回到一線工作，繼續為患者看病。

李文亮醫生於1月31日曾於網上留言，表示希望早日痊癒出院，可惜最終不敵病魔離世。（微信圖片）

李文亮醫生是遼寧省錦州市北鎮市人，2004年他參加高考並報考武漢大學臨床醫學七年制專業，畢業後在廈門短暫工作3年，之後重返武漢在武漢市中心醫院工作。

世衛突發衛生事件規劃執行主任瑞安（Mike Ryan）6日在記者會上向李文亮致敬，稱大家應該紀念對方的一生，以及悼念他及同僚的犧牲。

We are deeply saddened by the passing of Dr Li Wenliang. We all need to celebrate work that he did on #2019nCoV - @DrMikeRyan — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 6, 2020

不過，在中國傳媒紛紛報道李文亮死訊之際，其所屬的武漢市中心醫院在7日凌晨於微博留言，稱「在抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情中，我院眼科醫生李文亮不幸感染，目前病危，正在全力搶救中。」

中國新聞社旗下的《中國新聞周刊》6日深夜亦於微博稱李文亮仍在ICU搶救，內容提到該周刊記者曾多次致電武漢市中心醫院的重症監護室，直到晚上11時56分，當局都表示搶救工作繼續進行。