【武漢肺炎】敢言醫生李文亮病逝　曾被喻為疫情「吹哨人」

中國人民日報社主管、環球時報社主辦的《生命時報》記者2月6日證實，被稱為新型冠狀疫情「吹哨人」的武漢醫生李文亮在同日晚上9時30分離世，終年34歲。

#Breaking: Chinese doctor Li Wenliang, one of the eight whistleblowers who tried to warn other medics of the #coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, dies of coronavirus on Thursday in Wuhan, the Global Times has learned. pic.twitter.com/jzM6DF0CWE — Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020

李文亮在2019年12月30日向外界發出防護預警，但其後被指造謠而遭當地公安「訓誡」。他在2月1日於微博上公布自己確診的消息，惟在6日不治。

另外，21世纪經濟報道記者引述知情人士指，李文亮醫生的父母及懷孕的妻子亦可能已受到感染。

李文亮生前為武漢市中心醫院的眼科醫生，他在12月30日於同學的微信群組中發布一條關於華南海鮮市場疫情的消息，稱當地「確診了7例SARS」。不過他此後先被醫院方面要求「反思」，之後又在1月3日遭當地公安局以「在互聯網上發布不實言論」名義警示和訓誡。

他在1月8日診症時受感染，之後出現咳嗽及發熱等症狀，隨後病情變得嚴重。李文亮從1月24日起在武漢市中心醫院呼吸內科重症監護病房接受治療。早前他曾接受過媒體採訪，表示自己一定會積極配合治療以便提早出院，並稱康復後想趕快回到一線工作，繼續為患者看病。

李文亮醫生於1月31日曾於網上留言，表示希望早日痊癒出院，可惜最終不敵病魔離世。（微信圖片）

李文亮醫生是遼寧省錦州市北鎮市人，2004年他參加高考並報考武漢大學臨床醫學七年制專業，畢業後在廈門短暫工作3年，之後重返武漢在武漢市中心醫院工作。