【武漢肺炎】華南農業大學：穿山甲為病毒潛在中間宿主

2月7日，華南農業大學在其官方微博宣布，華南農業大學、嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室沈永義教授、肖立華教授等科研人員聯合中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院楊瑞馥研究員及廣州動物園科研部陳武高級獸醫師開展的最新研究表明，穿山甲為新型冠狀病毒潛在中間宿主。

穿山甲是一類從頭到尾披覆鱗片的食蟻動物，傳統中藥認為穿山甲的鱗片據稱有活血通經或產婦下乳等的藥用之效，但現仍未得到證明。儘管所有穿山甲均被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄二中，但仍有許多不法商販販賣穿山甲。

華南農業大學網站截圖。

在此次肺炎疫情中，蝙蝠同樣受到廣泛關注。中國科學院武漢病毒研究所此前研究表明，新型冠狀病毒可能來源於蝙蝠。

該病毒研究所科研文章首次證實了新型冠狀病毒使用與SARS冠狀病毒相同的細胞進入受體（ACE2），並發現新型冠狀病毒與一種蝙蝠的冠狀病毒的序列一致性高達96%，為後續病毒致病機理、病毒溯源等研究提供了重要依據。

稍早前，《中國經營報》引述武漢市市場監督管理局稱，華南海鮮市場曾有多家商戶售賣虎斑蛙、蛇、刺蝟等動物，四川成都《紅星新聞》也曾引述商戶稱，市場內有幾家賣野味的，有野雞、蛇等多個品種。