【武漢肺炎】生前最後受訪　李文亮：健康的社會不該只有一種聲音

湖北武漢中心醫院的眼科醫生李文亮，早前確診受病毒感染後，不幸在周五（7日）凌晨宣告不治，終年34歲

李文亮被稱為是今次新型冠狀病毒肺炎疫情的「吹哨人」，其與另外7名醫生，早在去年12月就向外界發出防護預警，結果卻被公安機關指是造謠而加以「訓誡」。

李文亮不幸在周五淩晨病重不治，終年34歲。（南方都市報）

李文亮病逝前數天曾多次接受不同內地傳媒的訪問，提到被訓誡後仍在救治患者，網傳已被吊銷醫生執照一事不實。李文亮當時又稱自己並無生命危險，大約半個月後就能恢復大部分肺功能，表明會重回前線，「疫情還在擴散，不想當逃兵，恢復以後還是要上一線。」

李文亮當時指，他一直在醫院的重症監護病房留院，「最近一直在打針，還是不能自主呼吸，要進行高流量吸氧」，但精神狀態不差，可以斷斷續續用手機打字上網。李文亮表示，目前沒有生命危險，只是要肺功能恢復需要較長時間。

談到被公安機關訓誡一事，李文亮指事發於去年12月30日下午5時許，他在大學同學的微信聊天群組中稱「華南海鮮水果市場確診7例SARS」，並強調尚在進行病毒分型，望大家不要外傳，但讓家人親人注意防範。不過，相關截圖隨即流傳於網絡，引起注意。1月3日，李文亮就被通知要到派出所填寫一份訓誡書，訓誡書稱違法行為是在互聯網上發布不屬實的言論，「我當時想著不被拘留已經算好了，直接就簽字了。」

但李文亮始終認為自己並沒有造謠，「因為（當時）報告寫得清清楚楚是SARS，而且我只是想提醒同學注意，並不想引起恐慌。」及後最高人民法院發文，以正面態度談論「造謠」不應一刀切，李文亮則坦看到後心裏放鬆許多，「我覺得一個健康的社會不該只有一種聲音，不同意利用公權力過分干預，我還是認同最高法院的文章，應該具體甄別。」

至於被病毒感染的原因，李文亮認為應是來自1月8日所接診的一名82歲女病人，「她就診的疾病是急性閉角型青光眼，我們平時接觸患者也沒有做特殊防護，病人來的時候也沒發熱，我就大意了。」該名女病人在1月9日發燒，其後接受電腦斷層掃瞄檢查，發現有「雙肺磨玻璃樣病變」，正正是在病毒性肺炎的表現。李文亮在1月10日亦出現咳嗽等症狀，病情隨後逐漸嚴重，並要入住重症監護室。

此外，李文亮亦有提到其父母同樣有「肺部磨玻璃樣病變」的情況，目前在武漢其他醫院住院治療，暫時沒有生命危險；至於妻子及孩子則不在武漢，「我現在每天都和愛人微信聊天、視頻，他們也會給我加油鼓勵。」

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李文亮於1985年出生，畢業於武漢大學醫學系，在福建廈門短暫工作3年後，一直都在武漢市中心醫院工作當一名眼科醫生。有內地傳媒翻看李文亮多年來的微博帖文後，認為他就是一個「鄰家大男孩」，喜歡虎撲足球、電子產品，偶像是「小鮮肉」肖戰，亦很期待電視劇《慶余年》會有續集，最喜歡的食物是炸雞腿。

（綜合報道）