【武漢疫情】世衛：疫情尚未達頂峰　仍處於大規模爆發期

隨着新型冠狀病毒肺炎在中國確診病例不斷攀升，各界對疫情拐點、疫苗研製和治療方法等問題更加關注。對此，世界衛生組織（WHO）在新聞發布會上予以回應。

當地時間2月6日，在日內瓦舉行的新型冠狀病毒疫情通報會上，世界衛生組織衛生應急方案執行主任瑞安（Dr.Mike Ryan）表示，中國國內新冠病毒疫情尚未達到頂峰，仍處於疫情大規模爆發的階段。

他指出，「湖北省病例雖然在持續增長，但我們發現湖北省外並無同樣的加速增長趨勢，但因存在傳播周期，接下來幾天大概會看到這種增長。」

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稱除部分事實外，目前對病毒的信息知之甚少，既不清楚疫情的來源和其自然宿主，也不知道其傳染性或嚴重性。

此外，譚德塞還稱迄今仍未找到預防感染的疫苗和治療方法。「我們現在在打『太極』，我們需要徹底搞清這一病毒的情況，這樣才能正確地對它加以攻擊。」

值得一提的是，2月6日晚，被傳染上新型冠狀病毒肺炎的武漢市中心醫院眼科醫生李文亮去世，引發關注。

湖北省武漢肺炎爆發後，當地8名醫生公開疫情，卻被當局指為造謠者而受處分。其中一名爆料者，就是武漢市中心醫院眼科醫生李文亮。2019年12月30日下午17時，李文亮在微信的同學群中發佈訊息稱：「華南水果海鮮市場確診了7例SARS，在我們醫院急診科隔離」。

有人將他的對話截圖流出，而且沒有隱去他的名字和職業。不久，他就被醫院監察科約談，並在2020年1月3日被傳喚到轄區派出所，簽了一份對「違法問題」警示的《訓誡書》。

隨後，李文亮在2月1日於微博上公布自己確診的消息，但在6日傳出死訊，雖然院方之後澄清他仍在搶救中，可惜延至7日凌晨2時58分不治。

世衛組織2月6日晚對李文亮去世，特別在官方推特（Twitter）表示深切哀悼，並指所有人都應該為李文亮所做的一切感到慶幸。

在2月6日的新聞發佈會上，世衛組織衛生應急方案執行主任瑞安對李文亮去世一事表示，「非常悲傷，應和其他在前線的戰友一同讚頌他生前的付出。」