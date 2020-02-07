【武漢肺炎】李文亮之死引發眾怒促問責　國家監察委：將全面調查

湖北武漢中心醫院的眼科醫生李文亮，早前確診受病毒感染後，不幸在周五（7日）凌晨宣告不治，終年34歲。 李文亮是最早揭發新型冠狀病毒肺炎疫情的其中一人，他的病逝在網絡引發眾怒，不少人要求當初認定李文亮的示警是謠言，並決定予以「訓誡」的武漢公安機關道歉。 另一方面，據內地官方傳媒在周五（7日）報道，經中共中央批准，國家監察委員會決定派出調查組赴湖北武漢，就群眾反映的涉及李文亮的有關問題作全面調查。

國家監察委員會決定派出調查組赴湖北武漢，就群眾反映的涉及李文亮的有關問題作全面調查。（資料圖片）

對於李文亮之死，有部分網民認為此事反映新聞自由、言論自由的重要，「有些人說真話含恨而死，有些人說假話扶搖直上」、「李文亮醫生去世了，國家理應給出交代」、「假如聽了李醫生的，早點防範，（疫情）能這樣嗎？」

同時亦有網民認為搶救李文亮的過程充滿疑點。李文亮的死訊最初在周四（6日）晚上9時許開始出現，但至11時許就變成仍在搶救中，一時間網上集氣聲不斷，但與此同時世衛已在Twitter上發文悼念。及至周五凌晨1時許，李文亮仍然被官方傳媒稱為「仍處於被搶救中」。李文亮的死訊最後是在凌晨3時48分，由武漢中心醫院的官方微博確認，並稱死亡時間為凌晨2時58分。

李文亮的搶救過程被質疑是要為維穩爭取時間，「拖延」死亡時間是輿論控制，「直接公布死訊公眾憤怒太大，要把憤怒轉化為對奇迹的失望」。甚至有網民留言諷刺，「我還是忍不住說讓李醫生多『活了』5個小時28分鐘簡直是醫學史上的奇迹，是不是該載入史冊啊。」

武漢武漢中心醫院在官方微博上稱李文亮的死亡時間為凌晨2時58分。（財新網）

另一方面，對於李文亮數日前仍能受訪稱自己沒有生命危險，未料病情急速轉差。據內地傳媒引述浙江援鄂醫療隊隊長、浙大一院感染科主任醫生喻成波認為，病毒感染的發病機制包含兩方面因素，人體本身的抵抗力及病毒的毒力和數量，「一般年輕人的病情較輕，但是李文亮在去到一線後，他一直負責的一位患者是華南海鮮市場的老闆，這個人按照我們理解來說可能是長期接觸野生動物感染，是一代傳染源，病毒載量較高。」

進駐武漢金銀潭醫院展開工作的上海中山醫院重症醫學科副主任鐘鳴，此前亦有提及過部分患者病情進展加快的原因，相信是與「炎症風暴」有關。鐘鳴指，有部分新型冠狀病毒肺炎患者的早期發病並不兇險，但後期會突然加速，很快就進入多重器官功能衰竭狀態，「一旦進入這種狀態，我們的治療很難把它拉回來」，最終死因就會是多重器官功能衰竭。

李文亮早前確診受新型冠狀病毒感染後，不幸在周五凌晨病重不治，終年34歲。（南方都市報）

所謂「炎症風暴」，就是指患者的病毒感染觸發體內的免疫細胞，造成免疫細胞過度損傷，對正常細胞造成損害，不僅導致肺部受損，更會引起腎臟、肝臟、心肌等器官受損。

（綜合報道）