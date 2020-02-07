【武漢肺炎】傳播超SARS　專家：病死率並不是很高，大眾不必恐慌

新型冠狀病毒感染的肺炎患者人數確診病例、疑似病例現已大幅超過SARS，而且還在持續增長。對於這一現象，有專家表示，或有四個方面的原因。

武漢肺炎疫情蔓延持續，中國多地都加強了對疫情的防控。（AP）

據中國新聞網2月7日報道，中華預防醫學會感染性疾病防控分會秘書長、中山大學附屬第三醫院感染科副主任林炳亮主任醫師6日通過網絡回覆媒體稱，這次疫情發展的速度和傳播能力大幅超過SARS，分析其原因可能有四個方面原因。

林炳亮表示，一是新冠疫情初期流行的時候，對這個新的疾病認識不足，忽略了人可以傳人的途徑，導致疫情擴散；二是新冠肺炎存在潛伏期感染（具有傳播能力）和無（輕）症狀感染患者，患者沒有或僅有輕微症狀，容易漏診；三是在傳播途徑方面，原來僅僅關注飛沫傳播和接觸傳播，但從現在的情況來看，「我認為消化道傳播是存在的，空氣（氣溶膠）傳播的可能性也非常大」；四是新冠肺炎作為一種新的疾病，人群普遍對它沒有免疫力，導致病毒所向披靡。

不過，林炳亮指出，截至目前，中國全國確診病例病死率在2.1%左右，死亡患者也主要集中在疫情源頭湖北省，而當年SARS的病死率接近10%，MERS（中東呼吸綜合徵）達30%。「說明（新冠肺炎）這個疾病的病死率並不是很高，大眾不必恐慌。甚至我們更有理由相信，隨着無症狀感染者的檢出，其感染的病死率還可能更低」。

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雖然現在確診病例的病死率不高，但是外界憂心武漢疫情進一步擴散。

國家衛健委專家組成員馮子健曾在1月末受訪時指出，「這個病的倍增時間相對來說比SARS要短，SARS是9天左右的時間會倍增，新型冠狀病毒大概6到7天的時間病例就會翻倍。它的一個衡量指標傳代間隔，新型冠狀病毒相對比較短，所以使得病例增長速度也相對比較快。」

此前，國家衛健委與國家中醫藥管理局公布的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第四版）》內容就指出，新型冠狀病毒與SARS同源性達85%，並可通過接觸傳播。

不過，現任中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任、高級別專家組組長的鐘南山2月5日接受採訪時表示，新型冠狀病毒肺炎的感染特點，與SARS不一樣。

2月1日，科研人員展示新型冠狀病毒mRNA疫苗研發實驗過程。（中新社）

鍾南山表示，新型冠狀病毒肺炎大多數還是典型的發燒、乏力，部分出現乾咳，少數有流鼻涕、鼻塞，還有少數有腸胃道症狀，還有個別的心肌、消化道、神經系統問題。

他仍然強調，要預防武漢肺炎，「大家儘量減少出行」，因為其病毒主要通過空氣中的飛沫傳播。因此，空氣不流通，人員密度較大，人員來往較頻繁密集的地方，都是高危險地區。