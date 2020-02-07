【武漢肺炎】李文亮病逝引發輿論風暴　胡錫進：武漢欠他一個道歉

曾在新冠病毒疫情初期向外界發出警示但被訓誡的武漢醫生李文亮因感染病毒去世，引發輿論風暴。對此，內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，武漢市的確欠對李文亮的一個道歉。

綜合媒體2月7日消息，胡錫進在微博上發文稱，實事求是說，當初大家對新冠病毒的認識太少了，警方「訓誡」李文亮也有在當時情況下履行他們職責的一面，不能把責任都推到警察的頭上。除了科學認識問題，輿論中出現不同看法時包容度太低等都是原因。

但他表示，不管怎麼說，後來的事態很快證明了李文亮等醫生當時的警告是對的，而且民間還有那麼大的意見，在這個時候武漢市官方就應該坦然承認當初搞錯了，迅速還李文亮等8人一個公道，這是人民政權應當有的態度。

接着，胡錫進指出，對李文亮的訓誡書流到網上後，給了社會非常強烈的震撼。重要的是，這個人沒有做錯什麼，他只是作為醫生率先在專業的圈子裏發出了對危險病毒的警示。當疫情從武漢到湖北再到中國全國大爆發時，所有人都看到了李文亮是對的，相信他受了委屈。

胡錫進又質問，「武漢的主官們怎麼就不能在這個時候採取主動姿態，不僅還李文亮一個公道，而且主動解開讓無數人感到難受的那個心結呢？他們作為官員的擔當精神去了哪了？」

最後，他強調，請各方的官員們好好尊重人民群眾，坦誠面對人民群眾。一旦工作出了差錯就應該及時糾正，虛心接受人民群眾的哪怕十分嚴厲的批評。人民群眾是惹不得的，誰惹了人民群眾，最終都會付出代價。

據悉，武漢肺炎疫情爆發期，李文亮曾於2019年12月30日在同學群發佈有關華南海鮮市場疫情的消息。後因「在互聯網發佈不實言論」被派出所提出警示和訓誡。此後，李文亮因第一時間對外發出防護預警，被人們稱為疫情「吹哨人」。

他在2月1日於微博上公布自己確診的消息，惟在6日傳出死訊，雖然院方之後澄清他仍在搶救中，可惜延至7日凌晨2時58分不治。

隨後，武漢市衛健委在官網發文稱，對李文亮「表示沉痛哀悼並向其家屬表示深切慰問」；武漢市政府官網也發佈公告，稱對李文亮去世一事「深表哀悼，萬分惋惜，對其堅守一線抗疫疫情表示敬意，對其家人表示誠摯慰問」。

然而，這並不能平息民憤。「為眾人抱薪者，凍斃於風雪。為自由開道者，困厄於荊棘。」這是目前網絡輿論給李文亮送上的輓聯。

如今，眾多網絡聲音開始將矛頭指向武漢警方和武漢政府，認為這間接導致疫情的爆發，讓全中國付出了代價。

此外，李文亮去世的消息也引發中共高層的關注。中國官方報道稱，經中共中央批准，中國國家監察委員會決定派出調查組赴湖北省武漢市，就群眾反映的涉及李文亮醫生的有關問題作全面調查。