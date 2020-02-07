【武漢肺炎】深圳居民區實行封閉式管理　暫禁身處湖北的住戶返深

新型冠狀病毒肺炎疫情不斷擴散，截止昨日（6日），廣東省成為湖北省之後第二個重災區，累計確診逾千宗病例，其中深圳市在省內錄得確診病例宗數最多，達339宗。 繼天津和廣州宣布實施封閉居民社區管理後，深圳今日（7日）也發布了相關通知，規定深圳社區小區100%實行圍合封閉式管理，並要求仍身處湖北的住戶暫時不要返回深圳。

2月6日，深圳市民佩戴口罩出行。（中新社）

相關規定由深圳市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部發出，提出了要「實行嚴格嚴密的社區防控措施」，分為「五個100%」「十個一律」和「四個重點 」。

包括社區社區100%實行圍合封閉式管理，近14天有疫情重點地區旅居史的人員100%居家隔離，存在與病例密切接觸史的人員100%實行集中隔離，社區住戶進出100%實行雙向體溫檢測，對出租屋房東和承租人100%宣傳到位、聯繫登記，宣傳到位。

深圳市民進出屋苑都要測量體溫。（微博）

存確診病例的住宅樓：所有住戶須強制隔離14天

同時，防控措施要求所有社區、城中村在出入口處一律設立檢查登記卡，盡量減少出入口；對目前仍在湖北的社區住戶，社區一律會同相關單位通知其暫不返深，已經返深的要嚴格執行居家隔離措施；發現發熱病人一律第一時間向社區報告。

此外，防控措施還要求外來人員和車輛一律不得進入社區；從市外旅遊、探親等返回深圳的住戶一律進行排查；出現確診病例的住宅樓單元一律實行14天的「硬隔離」，在顯眼處張貼「因疫情防控工作需要，本樓實行隔離管理」的告示；所有外賣、速遞、投遞等一律實行無接觸配送，在社區出入口處中轉存取；社區住戶一律不來往、不聚餐；樓道、升降機和小型封閉場所每日一律進行消毒；非涉及居民生活必需的社區公共場所一律關閉。

而針對口罩等防護物資短缺問題，防控措施提出將堅持市內統一安排，各區和街道想方設法調劑，通過海外華人華僑等捐贈，發動行業協會商會、慈善組織、愛心企業和人士、青年企業協會、工商聯等募集，聯繫生產企業購買等方式，拓寬社區社區防護物資籌集管道。

（綜合報道）