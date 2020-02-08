【武漢肺炎】中央再派兩官員助抗疫　政法委秘書長陳一新將赴湖北

新型冠狀病毒肺炎疫情不斷擴散，面對防控疫情過程中顯露出的各種問題，據報中央再次抽調大員空降疫情重災區湖北省，主持當地的抗疫工作。 據官媒《經濟日報》旗下的微信公眾號「陶然筆記」發文披露，陳一新將出任中央指導組副組長，王賀勝將任湖北省委常委。其中《湖北日報》在周六（8日）證實，王賀勝會出任湖北省委常委。

湖北省的疫情依然嚴峻。（中新社）

文章指，從協調指揮方面來看，湖北省需要一位有豐富基層工作經驗，在地方主持過全面工作，有中央工作經歷，同時亦對湖北省、武漢市近年情況比較熟悉的幹部。作為現任中央政法委秘書長的陳一新，他不僅在多個地方當過一把手，同時亦擔任過湖北省委副書記、武漢市委書記。

另一方面，在專業指導上，疫情防控的專業性較強，需要有深厚的業內工作經驗，也需要對武漢市前期疫情防控工作情況熟悉，知道目前的問題所在，知道解決的方向。王賀勝長期在衛生系統工作，曾擔任天津市衛計委主任、國家衛計委副主任、國家衛健委副主任。

文章更稱，中央在面對重大公共事件包括公共安全事件上，公共、透明、負責任的態度是明朗的。對相關問題的嚴肅調查、及時處理，與爭分奪秒、治病救人也是不矛盾的。

因武漢目前形勢嚴峻，大批的患者未能及時收治到醫院中。而這批患者在社會上的流動、在家裏居住，會造成社會和家庭進一步的感染，這是加劇疫情的最重要的因素。文章認為，要解決問題，真正落實應收盡收、應治盡治的方針，亟需將各方面的力量更有效率地組織起來，需要讓湖北省、武漢市的指揮系統更有效地運轉起來，需要針對疫情防控的特點拿出更多專業策略。

故此，目前湖北省和武漢市，需要的恐怕不僅僅是醫務人員和各類物資，也需要充實組織力量，需要能夠判斷精確、決策果斷、落實迅速的人。