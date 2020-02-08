【武漢肺炎】上海稱病毒傳播途徑包括「氣溶膠」　籲勿近距離交流

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全國，據上海市民政局副局長曾群引述衛生防疫專家指出，目前可以確定的病毒傳播途徑，主要有直接傳播、氣溶膠傳播及接觸傳播。

曾群在周六（8日）上海市舉辦的疫情防控情況系列新聞發布會上表示，上海近期的確診病例，有一部分是家庭聚集性，「這表明，進一步加強家庭內部的疫情防控非常重要」。曹群又介紹，所謂直接傳播，是指患者打噴嚏、咳嗽、說話時會產生飛沫，以及所呼出的氣體，旁人若近距離直接吸入就會受感染。

病毒能夠透過飛沐傳播，並能混合在空氣中形成氣溶膠，保持懸浮一段長時間。（中新社）

氣溶膠傳播則是指飛沫混合在空氣中，形成氣溶膠，旁人吸入後會受感染。由於飛沫中通常含有溶質（如氯化鈉），飛沫會迅速乾燥，收縮形成「飛沫核」。病原體會依附在飛沫核上，並能保持懸浮在空氣一段長時間，不僅可能長距離移動，而且可能到達人的下呼吸道。至於接觸傳播就是飛沫沈積在物品表面，旁人接觸並使手部受污染後，再接觸口腔、鼻腔、眼睛等粘膜，導致病毒進入體內。

曾群指，針對上述傳播途徑，其中一個要點避免空氣和接觸傳播，例如家庭成員要避免接觸出現可疑症狀的人的身體分泌物，不要共用個人生活用品，吃飯時盡量使用公筷，並且快進食，少說話，相互交流亦不宜近距離，避免握手和擁抱，以拱手及微笑就足夠。

（綜合報道）