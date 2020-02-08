【武漢肺炎】富士康、中石化等多家企業「轉型」支援口罩生產

中國國家發展和改革委員會副主任連維良，此前在國務院新聞發佈會上發佈消息稱，中國現在的口罩產量每天2000萬隻，但對於全國需求來說，口罩仍相當緊缺。 近來，個人護理用品的企業、紡織服裝相關企業、汽車生產企業、石油化工企業……越來越多企業或轉型、或跨界，加入口罩生產大軍。

1月27日，福建福清的一家紙尿褲商家研究方案，新增產線設備，推遲紙尿褲年定生產計畫，抽調紙尿褲一半生產人力投入口罩生產，規劃產能提速至每日140萬隻。同時，配合解決學生返校防疫難問題，企業特設了兒童口罩專用生產線。

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公司董事長林斌說：「這麼做沒有別的原因，只想著，多生產一個口罩就能多保護一個人。」

上海護理佳實業公司專業從事一次性個人衛生護理用品的研發、生產、銷售和服務，除了國內市場外，防溢乳墊還遠銷歐洲、北美和亞太等30多個發達國家和地區。2月7日上午，3條經過改造的生產醫用墊巾的生產線，在位於青浦白鶴的上海護理佳實業有限公司內全面啟動，日產能力達到50萬片以上。

本月底，公司2條口罩生產線即可投入量產，每日生產口罩至少10萬隻。

富士康集團旗下工業富聯近日在集團龍華園區首次導入口罩生產線。（富士康公眾號）

2月6日，富士康宣佈，集團旗下工業富聯近日在集團龍華園區首次導入口罩生產線，並於2月5日順利實現試產。

目前首條日產10萬隻口罩生產線尚處於試產階段，產品資質認證尚在申請中。相關產能預計在2月底可達到日產200萬隻，滿足集團員工防疫需求的同時，還將視情況積極對外支援輸出，為當前疫情防控工作提供有力支撐。

上汽通用五菱聯合一家為企業提供車用隔音棉的供應商廣西德福特，對其進行廠房改造，轉行生產口罩。（上汽通用五菱公眾號）

汽車企業上汽通用五菱也於近日決定，聯合一家為企業提供車用隔音棉的供應商廣西德福特，對其進行廠房改造，轉行生產口罩。生產後的物資將由政府統一調配。改造後的廠房將設置12條口罩生產線，其中4條為N95口罩生產線、8條為一般醫用防護口罩生產線。按照生產設備、人工等資源的配置情況，口罩的日生產量預計可以達到170萬個。

目前處於試生產階段，設備還沒有完全到位，不過預計在本月內，聯合改建的無塵車間就能正常投入使用。」上汽通用五菱公關部人員表示。

中國石化官方微博發帖表示要購入口罩生產設備。（微博）

中石化求購「口罩機」

「我們需要口罩機。您若有富餘、可用的設備，可轉讓給我們，我們將協調生產、增產口罩。增產的口罩，我們可全部收購支援湖北抗疫一線，也可支援企業所在的地方防疫抗疫。」2月6日，中國石化官方微博一則「英雄帖」引起社會廣泛關注。

當天深夜，中石化易派客在其公眾號留言回復稱：「感謝大家的鼎力支持，現已找到合適廠家，疫情面前，讓我們攜手共克時艱。」

（新民晚報）