【武漢肺炎】國務院聯防聯控機制：有序做好企業復工復產工作

據新華社今天（9日）消息，2月8日，國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制印發《關於切實加強疫情科學防控 有序做好企業復工復產工作的通知》。

2月9日，在滬渝高速入滬通道省界公安檢查站，防疫人員對入滬車輛進行仔細檢查。連日來，上海全面佈控應對返城復工潮，為加強疫情防控，在入滬道口做到逢車必檢，逢人必查，確定車的來源，為每一位入滬者測量體溫。（中新社）

通知指出，各地區各部門和有關企業要以高度的責任感和使命感，按照科學、合理、適度、管用的原則制定針對性措施，既要切實做好春節後返程和復工復產後的疫情防控工作，確保人民生命安全和身體健康，又要及時協調解決復工復產中的困難和問題，儘早恢復正常生產，為疫情防控提供充足的物資保障，為穩定經濟社會大局提供有力支撐。

通知要求，一要推動分批有序錯峰返程返崗，統籌制定分類分批覆工復產方案，疫情防控、能源供應、交通物流、城鄉運行、醫用物資和食品等生活必需品生產、飼料生產、市場流通銷售等涉及重要國計民生的領域，要保障條件立即推動復工復產，重大工程和重點項目員工要及時返崗、儘早開工。

受武漢肺炎疫情影響，各地醫療物資供應持續緊張。（資料圖片）

二要全力做好交通運輸組織保障，鐵路、民航等要統籌運力做好重點群體運輸，並切實降低疫情傳播風險。三要分級分類提升核酸檢測等快速篩查能力，在確保安全的前提下，擴大覆蓋範圍，提高篩查速度。四要加強重點人群隔離和病例收治。五要指導企業認真落實各項防疫要求，各企業要根據生產經營特點，認真做好復工復產前以及生產過程中檢測篩查、通勤保障、個體防護等疫情防控工作。

2月9日，河北石家莊，乘警在高鐵列車上檢查旅客身份證。春運復工返程高峰將至，受疫情影響，返程人數低位運行，與往年同期相比大幅減少。（中新社）

六要加快推進全產業鏈協調運行，建立重點企業派駐聯絡員制度，及時協調解決機器、用工、資金不足等問題，抓好原輔料、重要零部件等穩供保障。七要全面抓好安全生產和社會穩定，做好防疫物資、倉儲物流、運輸配送等重點企業重大安全風險隱患排查。八要努力提高公共服務保障能力，在保障一線醫護人員防護物資的基礎上，努力滿足公共服務崗位防護需求，通過多種方式切實降低企業負擔。

《通知》強調，各地區要壓實企業和屬地政府責任，建立健全工作機制，形成工作合力，切實做好群防群控，推動安全有序復工復產。

（新華社）