【武漢肺炎】國家衛健委：湖北以外每日確診病例　6天下降逾4成

﻿武漢﻿肺炎疫情持續擴散。國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒在今日（9日）召開的國務院聯防聯控機制新聞發布會上，通報最新疫情。

通報指出，2月8日0至24時，各省（區、市）和新疆生產建設兵團報告，新增確診病例2656例，其中湖北2147例；新增重症病例87例，其中湖北52例；新增死亡病例89例，其中湖北81例，河南2例，河北、黑龍江、安徽、山東、湖南、廣西各1例；新增疑似病例3916例，其中湖北2067例。當日新增治癒出院600例，其中湖北324例；解除醫學觀察的密切接觸者31124人。

記者會現場。（01直播）

截至2月8日24時，據31個省（區、市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例33738例，其中重症病例6188例，累計治癒出院病例2649例，累計死亡病例811例，累計報告確診病例37198例，現有疑似病例28942例。

累計追蹤到密切接觸者371905人，尚在醫學觀察的密切接觸者188183人。累計收到港澳台地區通報確診病例53例，其中香港特別行政區26例，澳門特別行政區10例，台灣地區17例。

通報又提到，全國除湖北外其他省份每日報告的確診病例數，從2月3日890例下降到2月8日509例，下降幅度達到42.8%，「這表明各地聯防聯控機制以及嚴格管理等防控措施正在發揮作用」。

（國家衛健委）