【武漢肺炎】武漢今起全城一日消毒兩次　抽查患者家庭衛生情況

內媒《長江日報》報道，為有效降低新冠肺炎的傳播風險，武漢市在全市範圍內部署了新冠肺炎防控消毒工作。從今日（9日）開始，武漢市全城開展一天兩次的集中消毒。

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武漢市新冠肺炎防控指揮部醫療救治組公布，每日上午10時、下午4時左右開展消毒，消毒重點範圍是：全市醫療機構、集中隔離點、病人家庭、密切接觸者家庭、社區、重點單位（包括超市、酒店）、集貿市場、公共廁所、垃圾轉運站等。

消毒工作以「條塊結合」的形式開展。「條」即各職能部門負責各自區域的消毒工作，例如市場監管部門負責集貿市場、酒店、飯店及其周邊小熟食店、小食品加工店等；城管部門負責城市公共區域，及其周邊公共廁所、垃圾處理場、垃圾轉運站等；文化和旅遊部門負責接待酒店和賓館等；商務部門負責商場、超市等；交通運輸部門負責天河機場、火車站等公共交通；衛生健康部門負責督促指導醫療機構、病人家庭消毒等。

「塊」即消毒工作按照屬地管理的方式推進，各城區對各自轄區負責。街道辦事處、鄉鎮人民政府負責督促指導轄區密切接觸者家庭消毒。

按至少10%的比例抽查患者家庭

其中又規定了消毒標準及抽查方法，例如按至少10%的比例抽查確診患者、疑似患者的家庭，在消毒前後各選取地面、牆壁、門柄等5件物體表面樣本，同時還須採集消毒前後空氣樣本，要求空氣和物體表面消毒後自然菌消亡率均不低於90%。

據湖北省衛生健康委員會，2月8日武漢市新增新冠肺炎病例1379例。武漢市累計報告新冠肺炎病例14982例。

（綜合報道）