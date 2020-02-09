【武漢肺炎】吉林女6次核酸檢測僅首次為陽性　專家最終認定確診

據吉林省梅河口市官方今日（9日）公布，該市一名新冠肺炎疑似患者在首次核酸檢測的結果為陽性，但之後5次均為陰性，最終專家認定為確診病例，情況罕見。

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梅河口市官方公布稱，確診女子於1月21日從武漢市乘坐火車到達遼寧省瀋陽市，23日乘坐大巴到達吉林省梅河口市。1月27日該女子出現發燒徵狀，29日第一次核酸檢測結果為陽性。30日，經申請省級專家組會診，確認該病例為新冠肺炎疑似病例（普通型），建議進行第二次核酸檢測。

1月31日，該女子進行第二次核酸檢測，結果為陰性。由於沒有出現過陽性病例後間隔一天檢測即為陰性的先例，省專家要求立即重新採樣送檢，於是當晚又進行了第三次核酸檢測，結果仍為陰性。

梅河口市醫療人員其後對該女子進行了第四次、第五次核酸檢測，結果均為陰性。此時省專家給出指導意見：此病例很特殊，按照醫學界對新冠肺炎病程發展規律的研究，建議入院後10日再做一次核酸檢測，於是2月6日該女子進行了第六次核酸檢測，檢測結果仍為陰性。2月7日，省級專家再次遠程會診，確認該女子為新冠肺炎確診病例（普通型）。

目前，該女子經過住院治療，病情非常平穩，已基本達到治癒出院標準。

（「梅河口發布」微信公眾號）