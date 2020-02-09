【武漢肺炎】國家發改委：全國口罩生產企業產能利用率達73%

﻿武漢﻿肺炎疫情持續擴散。國家發展改革委經貿司副司長陳達在今日（9日）召開的國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，全國口罩生產企業產能利用率達73%。

2月4日，在上海玉川衛生用品公司，工人正在趕製口罩。據悉，上海共17家口罩生產企業現已全部復工，並且都在加快擴大產能，每日產能可達400萬隻。 （中新社）

陳達表示，疫情發生後，口罩的需求激增，國家發改委會同有關部門千方百計多管齊下，全力以赴增產擴能，產進並舉，正在重點做好3個方面的工作：

一是迅速組織企業恢復生產。增加口罩產量首要的是開足馬力生產，我們全面摸清了全國口罩生產企業的底數，準確掌握企業的產能、日產量、日調出量，第一時間組織口罩企業恢復生產，同時向口罩企業及其關鍵原料和設備生產企業派駐協調員，協助企業解決生產過程中面臨的用工、資金、原料供應、設備採購等問題，力爭早日實現現有產能的滿負荷生產。截止2月7日，全國口罩生產企業產能利用率已經達到73%，其中醫用口罩產能利用率已經達到87%。

記者會現場。（01直播）

二是大力支持企業擴能改造。增加口罩產量，還要擴大產能，也就是把產能的蛋糕做大。國家發改委支持一批口罩生產企業實施技術改造，擴大生產，並對擴能項目的實施進度及時進行調度，爭取新增產能早日達產。後期根據需要，再予支持。

三是積極鼓勵多渠道進口。這方面主要是全面梳理口罩進口的情況，推動相關企業加大採購力度，配合有關部門推出了捐贈進口口罩免徵關稅等政策，協調有關方面做好外國政府和國際組織捐贈口罩入境以後的轉運工作，也支持相關企業使用貨運包機的方式將進口口罩運至國內。

他又表示，在使用口罩方面，倡議科學使用、規範使用、合理使用，針對不同的場合及防護的需要做到按需使用、按功能使用，避免過度使用和不當使用，節約口罩資源。

（國家發改委）