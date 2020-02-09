解放軍戰機今再繞台巡航　東部戰區發言人：維護台海和平穩定

台灣國防部今天（9日）發布解放軍機艦「遠海長航」資訊，並在今年首次曝光台軍F-16戰機近距監控解放軍轟6戰機畫面。台方表示，解放軍殲11、空警500、轟6等型機，於今天上午11時許經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，執行遠海長航訓練。此期間，台軍依戰備規定運用空中偵巡機及防空部隊適切應處。

解放軍殲11、空警500、轟6（右）等型機，9日上午11時許經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，並執行遠海長航訓練，台軍F-16戰機（左）則緊急起飛監控伴飛。（中央社）

對此解放軍東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校隨即也透過微博官方帳號發布「海空兵力戰備巡航」談話，發言人表示，2月9日，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力實施戰備巡航，成體系出動驅護艦、轟炸機、殲擊機和預警機等多種武器裝備，檢驗多軍種一體化聯合作戰能力。空中兵力經巴士海峽、宮古海峽巡航飛行，並進行針對性實戰課目演練。

解放軍東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校隨即也透過微博官方帳號發布「海空兵力戰備巡航」談話。（截圖）

發言人並指出台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要采取的必要行動。戰區部隊有決心、有能力挫敗一切「台獨」分裂活動，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定。

這並非解放軍戰機近期第一次被曝進行遠海長航訓練。據台媒此前報道，1月23日上午，解放軍空警-500、轟-6等型號戰機曾由大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽航向西太平洋，進行遠海長航訓練活動後，循原航線飛返駐地。

日本防衛省統合幕僚監部2月9日發布消息，當天日本自衛隊發現4架中國轟-6轟炸機在東海以及西太平洋海域飛行，自衛隊戰鬥機緊急出動。從日方公布的現場照片來看，此次出動的是中國空軍的轟-6K型轟炸機，日方所拍到的兩架轟-6K轟炸機的翼下都掛載了兩枚空對地導彈。（日本防衛省統合幕僚監部網站）

大陸國台辦負責人曾於2月6日表示，絕不允許台灣當局藉機搞「台獨」。奉勸民進黨當局立即停止在世衛組織涉台問題上的政治算盤和政治操弄，「以疫謀獨」是絕不會得逞的。

台灣國民黨立委陳以信今天受訪表示，解放軍此舉「不能排除」與副總統賴清德訪美有關，呼籲陸方自我克制，在「新冠肺炎」疫情日趨緊張之時，兩岸應共同為人民健康為首要考量，渡過難關。國民黨立委吳斯懷受訪也表示，兩岸醫療體系與人民正為「抗疫」各自努力，陸方應自我克制。

針對解放軍遠海遠洋訓練引起海內外廣泛關注，空軍申進科大校此前回應曾表示，中國空軍開展遠海遠洋訓練，符合相關國際法和國際實踐，這是空軍的使命所在、職責所在、擔當所在，合法、合理、合情，還要按照既定計劃一如既往，飛得更遠更深。

大陸國防部新聞發言人任國強大校也曾表示，解放軍空軍開展繞飛台島巡航，旨在錘煉提升維護國家主權和領土完整的能力。我們今後還會繼續組織類似的訓練。