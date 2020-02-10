【武漢肺炎】世衛專家赴華支援　牽頭人曾抗擊伊波拉疫情

武漢肺炎疫情仍在持續擴散，世衛組織（WHO）2月9日表示，由世衛領導的一個國際專家先遣隊已前往北京，協助調查中國的新型冠狀病毒肺炎疫情。

新冠肺炎疫情目前已經造成中國逾900人死亡，超過SARS。（Reuters）

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，該專家團隊由加拿大流行病學家與緊急情況專家艾爾沃德（Bruce Aylward）率領。CNN介紹稱，艾爾沃德此前還曾率世衛專家團應對伊波拉病毒疫情，以及進行免疫、傳染病控制和根除脊髓灰質炎的行動。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）9日於瑞士日內瓦在Twitter表示，他剛到機場給先遣小組送行，並表示艾爾沃德負責過多次公共衛生緊急事件，經驗豐富。

世衛傳染病危害管理部門主管布里安德（Sylvie Briand）日前表示，世衛正與中國衛生部就專家小組名單進行磋商。除了國際專家，中國方面也必須參與其中。布里安德透露，專家小組大約由15人組成。

世衛專家團隊由加拿大流行病學家與緊急情況專家艾爾沃德（Bruce Aylward）率領。（影片截圖）

據悉，稍早前，譚德塞在2月8日曾表示，希望國際團隊能包括美國疾病與控制中心（CDC）的專家。

譚德塞曾表示，世衛將於2月11日和12日在日內瓦召開全球專家會議，協調國際科研力量，確定攻克新型冠狀病毒的研究重點，儘早找到診療方案和有效疫苗。

早在2月7日，中國外交部發言人華春瑩被記者問及世衛專家赴華一事時表示，中方本著公開、透明、負責任態度，及時向世衛和國際社會通報情況，分享資訊，並邀請世衛等相關專家前往武漢實地考察。