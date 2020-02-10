【武漢肺炎】世衛將邀全球400名專家開會　制定疫情應對方案

武漢肺炎疫情仍在持續蔓延，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周日（9日）在Twitter表示，400位全球權威專家本周將齊聚世界衛生組織日內瓦總部，共同制定應對新型冠狀病毒肺炎疫情所需要的所有重點工作方案，包括快速診斷、疫苗研發以及有效的治療方案等。 世衛表示很多合作夥伴因來自疫情高風險區所以不會親自到場，屆時會有台灣的專家以「線上」方式參加，也有中國大陸其他專家「線上」參與。

據世界衛生組織官網消息，2月11日至12日，世衛組織將在日內瓦與全球傳染病防範研究協作網絡共同舉辦一次全球研究和創新論壇，動員國際社會針對新型冠狀病毒（2019-nCoV）採取行動。

此次論壇將彙集知名科學家、公共衛生機構、衛生部門以及研究供資機構等主要機構和人士，討論包括確定新型冠狀病毒的來源以及分享生物樣本和基因序列等在內的多個方面。

目前，新冠肺炎疫情已經造成中國逾900人死亡。（Reuters）

世衛組織稱，預計將在會議上制定全球新型冠狀病毒研究議程，確定重點和框架，以指導首先應該開展哪些項目。世衛組織首席科學家Soumya Swaminathan博士說：「了解這一疾病、其宿主、傳播方式和臨床嚴重程度，然後制定有效的應對措施，對於控制疫情、減少死亡和儘量減輕經濟影響至關重要。」

世衛組織突發事件規劃執行主任Michael Ryan博士指出，「世衛組織研發藍圖是全球戰略和防範平台，用於推動在暴發流行病之前開展藥物和疫苗統一開發工作，並在流行病疫情期間迅速啟動研發活動。它能夠加快救命的診斷工具、疫苗、療法和技術的供應。」

早在2月7日，中國外交部發言人華春瑩被記者問及世衛組織專家赴華一事時表示，中方本着公開、透明、負責任態度，及時向世衛組織和國際社會通報情況，分享信息，並邀請世衛組織等相關專家前往武漢實地考察。

（綜合報道）