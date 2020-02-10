【武漢肺炎】台灣將在線參與WHO論壇　拿了甚麼籌碼換取？

世界衛生組織（WHO）為加快應對武漢肺炎研究，將邀全球400位專家人士舉辦一場論壇，透露屆時台灣將會以「在線」方式參加，但台灣正爭取更大參與。

世衛秘書長譚德塞近日的親中發言，引起國際輿論爭議。 （多維新聞網）

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、世衛公共衛生緊急計劃執行主任萊恩（Michael Ryan）及世衛新興疾病部門官員範科霍芙（Maria Van Kerkhove）於2月9日下午舉行2019新型冠狀病毒記者會，說明最新疫情狀況。現場有媒體問及，2月11日、12日舉行的全球研究及創新論壇是否會邀請台灣專家參與？如果會邀，請問被邀請者及人數？若邀請是否代表世衛扭轉排除台灣參與的政策，倘若台灣依舊無法參與的原因又為何？

萊恩並未直接回答提問，只說全球將有約400名專家參與論壇，但很多合作伙伴因來自高風險區，故不會親自到日內瓦現場，也會有台灣的專家夥伴以「在線」（Online）方式參加，也有中國其他專家「在線」參與，相信都能高度參與，並在討論時做出貢獻。

萊恩又說，WHO與台灣一直都有技術聯繫，台灣也與中國的合作夥伴和歐洲疾病控制中心聯繫，保證WHO跟台灣間有充分的合作。

WHO的態度短時間內大幅轉變，從基本上徹底封殺台灣參與WHO，再到開放台灣可以在線參與防疫會議，透露出WHO的政治特質如影隨形，譚德塞防疫期間的親中言論，讓國際輿論無不譁然。

世衛的政治特質近日從譚德塞的發言中展露無遺。 （新華社提供）

另一方面，台灣防疫的醫療實力這些日子已經展現出來，自不待言。不過光是醫療實力的展現可以使政治意味高度濃厚的WHO一改態度，讓台灣得以在線參與防疫會議？國際輿論替台灣在參與WHO的里程上實質上也推了一大把。

在過去一段時間以來，美國、日本、德國（代表歐盟27個會員國）、英國、澳洲、新西蘭及比利時在WHO的執行委員會（EB）中為台灣發言，或以強調包容性及防疫體系不能有缺口等方式發言呼應台灣方面的要求，美國駐聯合國日內瓦分部代表團常任代表安德魯（Andrew Bremberg）大使更直指WHO應提供台灣相關的公衛資料，並直接與台灣公衛部門聯繫採取行動。另有多國的友台國會議員紛紛施壓國內政府，或者是致WHO聯名函，要求正視台灣要求參與WHO一事。

國際輿論不停的直接或間接施壓於WHO，也因中國的疫情擴散情況目前不容小覷，終使台灣得以在線參與防疫會議，至少某種程度來說，是這段期間讓飽受批評的WHO稍微解套。另一方面，對於台灣而言，已經是被台灣外交部口中的「理念相近國家」、「友台國家」、「友好國家」等，直接劃入民主陣營當中，意即被迫選擇站隊──台灣本身似乎也樂意站隊。

世界衛生組織（WHO）本周將邀請全球400位專家舉辦一場論壇，屆時台灣將會以「線上」（Online）方式參加。（資料圖片）

國際輿論的支持也意味着，在新冷戰格局逐漸成形的過程當中，各個政治實體將依着意識形態、政治體制等，選擇與己相近的陣營加入，更意味着在未來，國際組織將會是新一波的政治角力場域，台灣很明顯的放棄有可能左右逢源的機會與空間，徹底選擇親美國為首的歐美各國再加上日本。

只是國際輿論的支持，大概也不是「免費」的，此刻台灣拿什麼籌碼換取現在的支持，未來會逐漸顯現，屆時台灣與歐盟、美國、日本、加拿大等談了些什麼，而台灣將開放什麼方面給歐美日加各國的消息傳出，才會知道台灣做了什麼政治交易，交換國際輿論的支持，更換到台灣參與WHO論壇。

國際政治向來現實，無論台灣究竟拿出什麼籌碼交易，皆不需感到意外。