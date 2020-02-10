【武漢肺炎】因李文亮病逝遭排斥　武漢中心醫院受捐遇阻物資告急

被譽為武漢肺炎疫情「吹哨人」的武漢醫生李文亮感染病毒去世後，所引發的輿論風暴還在繼續，其生前所在醫院遭排斥，受捐遇阻致防護物資缺乏。 據內地官媒《環球時報》周一（10日）報道，武漢中心醫院多名一線醫護人員表示，自李文亮去世後，一些民間捐贈人士點明「不捐武漢中心醫院」，目前該院一線醫護的防護物資已極其缺乏，許多前線醫護人員已不得不使用工業口罩替代醫用N95口罩。

據報道，武漢中心醫院開放500多張床位，屬於23個定點醫院中最多的之一，但在很多受捐名單上，現在卻很少能見到該院的名字了。

報道稱，一名武漢中心醫院的一線醫生表示，「目前普通隔離病房的醫護們很多只能用工業防塵口罩，沒有醫用N95，因為僅有的能到醫院的N95和優質防護服得首先保證重症監護病房。」防護服品質也是參差不齊，絕大多數達不到在隔離病房使用的標準。「靴套都是用垃圾袋代替的。」這名醫生用「肉搏、裸奔」來形容現在一線醫護的狀態。

李文亮生前所在醫院醫療物資緊缺。（微博）

據悉，武漢中心醫院目前醫護感染情況屬於武漢市各定點醫院中較為嚴重的之一。有醫生透露，該院有幾名一線科主任已插管，僅自己周圍就有20餘名認識的醫護同事感染。該醫生表示，前期感染率高可能是因為防護不足，後期也有持續作戰、抵抗力下降導致感染的因素。此外，中心醫院也是離華南海鮮市場最近的醫院。現在該院連外科、婦科、兒科醫護都在一線發熱門診和病房工作。

2月7日凌晨，被稱為新冠肺炎疫情「吹哨人」的武漢醫生李文亮感染新冠肺炎去世，內地社交網絡哀痛之聲紛至沓來，引發一場輿論風暴。（Reuters）

報道指出，對李文亮的離去最感到悲傷和憤怒的正是李文亮的同事，他們也理解現在社會上的議論和情緒，但一線醫護人員不是這次事件的責任方。中心醫院的醫生表示，希望民間的企業和愛心人士能再仔細想想這一問題，一些極度不理智的謾罵和指責，直接傷害的恰恰是李文亮奮戰在一線的戰友和同事。

2月7日凌晨，李文亮感染病毒去世，內地社交網絡哀痛之聲紛至沓來。李文亮第一時間向外界公開疫情，卻被指造謠受到訓誡，因而備受關注。

（綜合報道）