【武漢肺炎】李文亮妻子：從未上網求助，謝絕一切捐款

被稱為本次武漢肺炎疫情「吹哨人」的武漢中心醫院醫生李文亮於7日凌晨宣告不治。他正懷孕的遺孀付雪潔的狀況成為了網民關注的焦點，有不少網民或團體表示希望能夠捐款幫助她。 對此，付雪潔今天（8日）在新浪微博實名發布聲明表示，自己拒絕接受民眾的捐款，也從未發布過求助信息。

李文亮的岳父早前曾接受媒體採訪，他表示，李文亮去世後，懷孕5個月的女兒已一整天沒吃飯，且有發燒症狀。

而與此同時，網上流傳一份落款為李文亮妻子付雪潔的求助書，求助書稱，他們全家需要到醫院隔離觀察，生死未卜，可是她還有一個5歲孩子沒人照看，懇求社會各界救助她「這個幾乎要塌方的家」。

付雪潔此前在微信朋友圈否認自己曾向社會求助。（網絡圖片）

不過，付雪潔隨即在微信朋友圈否認自己曾向社會求助。之後，今天下午，新浪認證微博帳號「付雪潔」發布了聲明。

付雪潔在聲明中表示，感謝社會各界對李文亮家人的關愛，不過，她僅僅會接受國家給予李文亮的賠付款項、武漢中心醫院和武漢愛爾眼科醫院（付雪潔工作的醫院）的幫助款項、李文亮此前購買的保險賠付款項以及政府認可或授權的單位給予抗疫醫務人員的獎勵或基金。

她又表示，自己並未收過任何其他個人或團體的捐助，同時也謝絕其他個人或團體的捐助。

她強調，自己從沒有寫過求助信息，而目前網上流傳的為李文亮家人捐款的信息均非她所發布，她也希望大家不要傳播這些信息。

付雪潔在微博發布的聲明。

早前，付雪潔工作的武漢愛爾眼科周五宣布啟動員工關愛計劃，表明願將支付李文亮的2名孩子的生活津貼及學費，直至孩子大學畢業。