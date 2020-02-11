【武漢肺炎】武昌方艙醫院：已住近500名患者，基本滿負荷運行

為集中收治感染肺炎輕症患者，武漢市開放3所方艙醫院，另外還有12所方艙醫院正在建設中。 位於武漢市洪山體育館內的武昌方艙醫院在2月5日晚開放啟用，600餘名醫護人員進駐，成為武漢市最早開放的3所方艙醫院之一。據介紹，目前，武昌方艙醫院已入住近500名新冠肺炎患者，基本滿負荷運行。

武昌方艙醫院醫生、湖北省腫瘤醫院醫療隊副隊長王俊披露，武昌方艙醫院基本上是滿負荷運行了，未來還會有300張床位啟用。方艙醫院收治的主要是已經確診感染了新冠病毒的肺炎輕症、年齡在18歲到65歲之間、合併基礎性疾病較少的患者，同時他們的血氧飽和度必須要大於93%。

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據悉，在入院後，現階段所有患者都統一口服阿比多爾和蓮花清瘟膠囊，根據一些病人自身的具體情況，醫生會有一些調整，如果有重症患者將被轉診到對接的醫院。

對於患者的管理，武昌方艙醫院採取患者自治的模式。醫院按照病床的排布，分為五個區，每個區大概有20多名患者，從中再選出一名區長。區長往往都是比較活躍、熱心的患者，有的是自薦，有的是患者或醫護推薦，區長平時要負責收集一些信息。

另外，醫院還建立了醫患溝通群，群裏面有患者、醫生，還有一些社工、志願者、心理醫生等等，患者們有什麼意見可直接在群裏提出來。

「不久後會有很大一部分患者出院」

目前，武昌方艙醫院已經啟用將近一週的時間，王俊介紹稱，很多病人的症狀都減輕了。「我們已給86名患者作了檢測，有75名患者的結果都是陰性，2月10日下午又給120名患者作了檢測，結果暫時還沒有出來，相信不久之後，就會有很大一部分患者痊癒、出院。」

據悉，「方艙醫院」是解放軍野戰機動醫療系統的一種，在各種應急救治中也有廣泛使用。「方艙醫院」一般由醫療功能單元、病房單元、技術保障單元等部分構成，是一種模塊化衛生裝備，具有緊急救治、外科處置、臨床檢驗等多方面功能。

由於機動性好，展開部署快速，環境適應性強等諸多優點，「方艙醫院」先後參加了汶川地震、青海玉樹地震等緊急醫療救援任務。

（新京報）