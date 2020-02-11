【武漢肺炎】官方：拒絕接受隔離、暴力傷醫等行為將從嚴追究刑責

撰文：崔德興
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武漢肺炎疫情持續。一些地方出現疑似甚至確診的患者，拒絕接受隔離治療、擅自脫離隔離等情況；也有病患向醫務人員「吐口水」等行為；部分地方亦出現哄抬物價、「炒口罩」等。
對此，最高法、最高檢、公安部、司法部印發《關於依法懲治妨害新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控違法犯罪的意見》（下簡稱《意見》），列明抗拒疫情防控措施、暴力傷醫、制假售假、哄抬物價等犯罪行為，將一律從嚴從重追究刑事責任。
《意見》列明，抗拒疫情防控措施、暴力傷醫犯罪等行為，將一律從重追究刑責。（中新社）
《意見》要求，依法嚴懲十類妨害疫情防控的違法犯罪，包括：抗拒疫情防控措施犯罪；暴力傷醫犯罪；制假售假犯罪；哄抬物價犯罪；詐騙、聚眾哄搶犯罪；造謠傳謠犯罪；疫情防控失職瀆職、貪污挪用犯罪；破壞交通設施犯罪；破壞野生動物資源犯罪以及妨害疫情防控的違法行為。
最高法副院長楊萬明表示，對於在疫情防控期間實施有關違法犯罪的，要作為從重情節予以考量，依法體現從嚴的政策要求。最高檢檢委會副部級專職委員萬春指，對有關罪行一律從嚴從重追究刑事責任。
武漢「封城」當日（1月23日），當地超市出現採購潮，食物價格急升：
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確診者拒絕隔離「播毒」 以危害公共安全罪論處
具體包括，已經確診或者疑似病人拒絕隔離治療並進入公共場所的，屬「明知故犯」，希望或者放任新型冠狀病毒傳播，危害公共安全，當以「以危險方法危害公共安全罪」論處。故意傷害醫務人員造成輕傷以上的嚴重後果，或者對醫務人員實施撕扯防護裝備、吐口水等行為，致使醫務人員感染新冠病毒的，以故意傷害罪定罪處罰。隨意毆打醫務人員，情節惡劣的，以尋釁滋事罪定罪處罰。
據初步統計，截至2月7日，全國22個省（自治區、直轄市）檢察機關辦理妨害疫情防控案件363件。