【武漢肺炎】官方：拒絕接受隔離、暴力傷醫等行為將從嚴追究刑責

武漢肺炎疫情持續。一些地方出現疑似甚至確診的患者，拒絕接受隔離治療、擅自脫離隔離等情況；也有病患向醫務人員「吐口水」等行為；部分地方亦出現哄抬物價、「炒口罩」等。

對此，最高法、最高檢、公安部、司法部印發《關於依法懲治妨害新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控違法犯罪的意見》（下簡稱《意見》），列明抗拒疫情防控措施、暴力傷醫、制假售假、哄抬物價等犯罪行為，將一律從嚴從重追究刑事責任。