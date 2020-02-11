【武漢肺炎】陝西高鐵清潔工中招　官方建議20趟同車乘客隔離14天

據陝西省澄城縣官方公布，該縣一名王姓高鐵清潔工9日（周日）被確診感染新冠肺炎。 當地官方公布了該高鐵清潔工發病前的活動軌跡，顯示該清潔工發病前曾搭乘過20趟高鐵，足跡遍及大半個中國，而且在各地多家酒店及公寓留宿。官方還建議同車乘客等人進行自行居家醫學觀察（居家隔離）14天。

據當地官方通報，建議有共同出行史的乘客、司機及活動軌跡的人員，「請主動到所在地社區、村委會進行報備，自行居家醫學觀察14天」。通報又指，居家醫學觀察期內，每天早晚2次測體溫，期間不能與他人接觸。如有發燒、咳嗽等不適徵狀，請主動報告所在地社區、村委會，所在地社區、村委會聯繫當地疾控中心接診至就近定點醫院。接診就診過程中，要全程佩戴口罩，不得自行前往醫療機構就診。

官方通報該高鐵清潔工發病前的活動軌跡如下：

1）該清潔工1月21日2時15分至16時36分，在G4324列車（西安上海往返）工作，下車後前往西安市未央區興隆路奧達文景觀園員工宿舍內住宿。

2）1月22日5時15分至8時47分，患者在DJ8861列車（西安北→成都東）工作。9時17分至13時27分，患者在D1920列車（成都東→西安北）工作。14時至17時43分，患者在D1937列車（西安北→成都東）工作。18時7分至22時18分，患者在D1950列車（成都東→西安北）工作。下車後患者前往西安市未央區興隆路奧達文景觀園員工宿舍內住宿。

3）1月23日7時9分至11時18分，患者在D1911列車（西安→成都東）工作，下車後於成都瑞峰酒店住宿。

4）1月24日11時38分至15時41分，患者在D1924列車（成都東→西安）工作。下車後，患者前往西安市未央區興隆路奧達文景觀園員工宿舍內住宿。

5）1月25日9時至14時01分，患者在D1917列車（西安→峨眉）工作，下車後於峨眉山康逸酒店住宿。

6）1月26日12時至17時36分，患者在D1928列車（峨眉→西安）工作。下車後，患者前往西安市未央區興隆路奧達文景觀園員工宿舍內住宿。

7）1月27日9時24分至16時36分，患者在G1920列車（西安→上海）工作，下車後於上海車行公寓住宿。

8）1月28日12時23分至19時47分，患者在G1926列車（上海→西安）工作。下車後，患者前往西安市未央區興隆路奧達文景觀園員工宿舍內住宿。

9）1月29日5時15分至8時47分，患者在DJ8861列車（西安北→成都東）工作。9時17分至13時27分，患者在D1920列車（成都東→西安北）工作。14時至17時43分，患者在D1937列車（西安北→成都東）工作。18時7分至22時18分，患者在D1950列車（成都東→西安北）工作。下車後，患者前往西安市未央區興隆路奧達文景觀園員工宿舍內住宿。

10）1月30日9時至14時01分，患者在D1917列車（西安→峨眉）工作，下車後於峨眉山康逸酒店住宿。

11）1月31日12時至17時36分，患者在D1928列車（峨眉→西安）工作。下車後，患者前往西安市未央區興隆路奧達文景觀園員工宿舍內住宿。

12）2月1日15時50分至23時23分，患者在G1942列車（西安→上海）工作，下車後在上海車行公寓住宿。

13）2月2日11時34分至19時09分，患者在G1924列車（上海→西安）工作。下車後，患者前往西安市未央區興隆路奧達文景觀園員工宿舍內住宿。

14）2月3日10時41分，患者乘坐D2538列車（西安→太原）7車廂，11時24分自大荔站下車。12時左右在大荔站與段某某（陌生人）拼出租車回澄城縣，12時30分左右患者與段某某下出租車，轉拼澄城私家車，與車主馬某某及其女兒馬某某同車回澄城縣。

（澄城縣應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組辦公室）