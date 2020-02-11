【武漢肺炎】發改委：醫療及居民基本生活領域可先復工復產

2月11日上午10時，國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制舉行新聞發佈會，介紹切實加強疫情科學防控，有序做好企業復工複產工作有關情況，並答記者問。 國家發改委方面表示，關於當前復工複產，根據不同地區的疫情情況分類施策。對於疫情嚴重的地區，首要任務還是疫情防控，並不是要求所有的地方一率都要復工複產，要實事求是；必要的醫療領域，包括居民的基本生活領域要復工複產，但其他的領域可能還要再等一等。

國家發改委秘書長叢亮介紹，要抓企業的有序復工複產，這是保障疫情防控物資需要的必然要求。指導各地結合實際，根據不同地區的疫情情況分類施策。對於疫情嚴重的地區，首要任務還是疫情防控，應該繼續採取最為嚴格的防控措施，使疫情得到有效控制後，再考慮有序復工複產。

對於疫情總量比較大但是集中在個別城市的地區，就要在這些重點城市加強重點的疫情防控，有針對性組織低風險人群返崗。

對於疫情比較輕的地區，要在鞏固好防疫有利形勢的前提下，合理設置防護標準，努力創造條件，儘快實現全面復工。

總體來講，不同的地區要根據疫情的情況合理有序復工複產，這並不是要求所有的地方一率都要復工複產，要實事求是。

具備條件的，我們在加強防護的前提下復工複產，必要的醫療領域，包括居民的基本生活領域要復工複產，但其他的領域可能還要再等一等。

（國新辦網站）