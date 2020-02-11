【武漢肺炎】防疫工作表現突出　天津兩女官員「火線晉升」

天津市委組織部2月10日發佈消息，鑒於張富霞、郭春輝在新冠肺炎疫情防控工作中表現優異，經市委研究擬予以提任。 在「能者」上的同時，也有不作為官員被處分。天津武清經開區工委書記張紹鋒被撤職。

2月10日，天津市委組織部發布了一則任前公示：經市委研究，因在疫情防控工作中表現優異，市衛健委副主任張富霞擬晉升一級巡視員，市發改委經濟貿易處處長郭春輝擬任副局級領導職務。

天津市衛健委副主任張富霞。（網絡圖片）

公開簡歷顯示，張富霞，女，出生於1961年6月，河北鹽山人，一直在醫衛系統工作，曾任天津婦女兒童保健中心主任、市衛生局婦幼處處長、市衛計委副主任等職，獲得2011年中華預防醫學會「公共衛生與預防醫學發展貢獻獎」。

在此次疫情防控中，她主要負責組織開展疫情處置、流行病學調查、實驗室檢測等工作。提到流調，因為精確到分鐘、人員關係清晰，既有利於紓解恐慌情緒，又方便找到密切接觸者，天津官方公開的確診病例行動軌迹近來一直備受好評。

比如在破解寶坻區某百貨大樓5病例「迷局」時，通過分析發病情況、現場位置、相互關係等，專家終於建立起他們的聯繫——第4例在外地感染，回津以後發病，造成了病毒傳播，其中就包括顧客。

天津市發改委經貿處處長郭春輝。（影片截圖）

另一位擬獲提拔的女官員，名為郭春輝，1969年6月生，河北安平人，2010年5月任天津市發改委經貿處副處長、調研員，後主持工作，2017年5月晉升處長。2019年12月，被推薦為天津市三八紅旗手。在此次疫情防控中，她主要負責協調推動防控物資供應、調配等工作。

《新京報》旗下的微信公眾號長安街知事報道稱，郭春輝還是天津擔當作為的先進典型之一。2018年3月，該市啟動專項行動，以提升港口營商環境。她除了要完成本職工作，還要負責專項行動。半年來往返奔波，建立起清晰責任體系，取得階段性成果。對此，中國國務院辦公廳還向全國推廣了天津經驗。

除了火線提拔敢扛事、能幹事的官員，天津同時還處分了一些佔着位子、混着日子的「堂上木偶」，其中的典型就是武清經開區工委書記、管委會主任張紹鋒。