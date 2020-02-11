【武漢肺炎】武漢女子敲鑼求救影片瘋傳　其確診母親已入院治療

新冠肺炎疫情持續蔓延，其中疫情重災區武漢，從1月23日以來一直處於封城狀態。微博近日瘋傳一條短片，片中一名女子在大樓高層的露台敲著鑼求救：「我媽不行了」，引發網民熱議，不少人轉發影片，希望女子的母親能夠得到住院收治。 內媒《湖北日報》報道指，該女子的母親已入住漢陽醫院呼吸內科，患者核酸檢測呈陽性。

微博網民分享女子在露台敲鑼求助的短片。（微博截圖）

據早前報道，網傳短片顯示，一名粉紅色裝束、戴口罩、操武漢當地方言的女子，坐在露台上，一邊敲鑼一邊用哭腔喊着：「救命啊，我媽不行了，快來人啦我沒得辦法了！真的沒得辦法了！大家都幫我一下！我也是沒得辦法了！我每天在這裏敲，也不想纏到大家，實在是沒得辦法了！」

一名自稱是影片中敲鑼女子的表姐表示，敲鑼女子與母親被隔離在家中，母親狀況不佳，「不知能不能撐到明天」，且敲鑼的女子也已出現徵狀。

李麗娜的母親新冠肺炎核酸檢測呈陽性，已入住治療。(《湖北日報》)

《湖北日報》的報道則指，2月8日，家住漢陽的李麗娜在住宅區露台敲鑼哭訴，為母親求助的影片在微博傳播，引發關注。從漢陽醫院了解到，9日晚6時許，李麗娜的母親已入住該院呼吸內科。據主治醫生平懋華表示，患者核酸檢測呈陽性，從9日下午晚上到10日，都在接受吸氧、甲強龍和莫西沙星等藥物的綜合對症治療，整體情況比較穩定。

1499名未入院治療重症確診患者已入院

此外，湖北省委副書記、武漢市委書記馬國強10日在發布會上表示，武漢開展「四類人員」分類集中管理以來，最大的難點就是確診病人和疑似患者的集中管理、集中救治工作。2月8日，武漢有確診重症患者1499人沒有得到入院治療，但經過努力開拓病床進行全力收治，到2月10日中午，這1499名重症確診患者已全部入院。

（綜合報道）