蓬佩奧稱「中國滲透美國各州」　外交部斥冷戰思維政治偏見

2月11日，中國外交部舉行網上例行記者會。有記者提問說，美國國務卿蓬佩奧日前在美國全國州長協會會議上發表演講，稱美中競爭正在聯邦到地方層面全面展開，中方利用美政治體系自由開放的特點對美地方各州施加影響、進行滲透，要求美地方政府重視對華競爭並慎重開展對華合作。問中方對此有何評論？

外交部發言人耿爽表示，蓬佩奧的演講罔顧中美關係的歷史和現實，通篇充斥冷戰思維和政治偏見，中方對此堅決反對。

耿爽指出，中美重新打開交往大門之始，雙方就清楚地認識到兩國政治制度不同。這也是為什麼中美三個聯合公報強調雙方要始終相互尊重、互不干涉內政、平等相待。「看來蓬佩奧並不了解中美三個聯合公報內容或者是故意不想去了解」。

蓬佩奧認為，中國有意從美國各層面上取得好處，因此呼籲各州要審慎。（Reuters）

他說，中美建交40多年來，兩國關係儘管經歷波折，但總體向前發展，給兩國人民帶來了實實在在的利益，有力促進了亞太和世界的和平、穩定與繁榮，這已是不爭的事實，也不是任何人可以用幾句話就能抹殺的；中美地方合作、人文交流是兩國關係的重要組成部分。加強兩國地方和人文交往是兩國人民的共同願望，符合雙方共同利益。作為美國國務卿不但對此不予推進，反而蓄意干擾阻撓，逆兩國人民意願而行，令人費解。

耿爽稱，中國駐美使領館和各類人民團體一向按照國際法和中美雙邊協議行事，與美各級政府交往都是為了促進兩國相互了解、交流與合作，合理合法、光明磊落、無可非議。

耿爽最後表示，中方奉勸蓬佩奧摒棄冷戰思維和意識形態偏見，尊重中美關係歷史和基本事實，停止誣衊中國政治制度，停止做干擾破壞兩國正常交往合作的事情。

據悉，蓬佩奧上述言論是在2月8日的全美州長協會的冬季會議上說的。蓬佩奧同時對美國州長們發出警告說，美國正在聯邦、州和地方層面與中國開展全方位的競爭，其結果將會影響美國的外交政策和國家安全。