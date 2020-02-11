【武漢肺炎】有省市拘留提前復工企業負責人　發改委：此風不可長

武漢肺炎（新冠肺炎，NCP）疫情蔓延，中國各地加強了防控措施。但部分省市、地方採取的一些限制人員外出的措施，對企業的復工復產採取了「報備制度」，甚至發生「拘留提前復工企業負責人」的情況。 對此，國務院在2月11日的記者會上明確稱，「此風不可長，嚴格制止以審批等簡單粗暴方式限制企業復工復產的做法。」

國家發展改革委社會發展司司長歐曉理指出，「在防控期間，很多地方都出台了很嚴格的限制人員進出措施。比如，有的地方還對企業的復工復產採取了報備制度，有的設置了前置審批條件，甚至還有個別地方出現了拘留提前復工企業負責人的情況。這些做法是不符合加強疫情科學防控、有序做好企業復工復產的中央精神的。此風不可長。在這裏明確和大家說，我們將嚴格制止以審批等簡單粗暴方式限制企業復工復產的做法。」

歐曉理強調，「不能簡單化地通過設置審批條件、提高開復工門檻等辦法，來達到防護目的，而是應該用更多的時間和精力去指導、關心、幫助企業解決疫情防控和開復工中碰到的實際問題，切實解除企業和員工的後顧之憂。」

歐曉理稱，「針對前一段時間一些地方出現的問題，我們已經第一時間通過多種方式，要求地方對這些不合適的做法進行了糾正。下一步，我們將堅決貫徹落實習近平總書記關於疫情防控工作的重要指示精神，按照中央應對疫情工作領導小組和國務院聯防聯控機制的決策部署，在加強疫情科學防控的同時，最大程度創造有利條件，進一步減少干擾因素，推動企業有序復工復產。」