【武漢肺炎】「抗疫假」長用網上教材　3個貼士不怕子女傷眼上癮

學生面對悠長的「抗疫假」，不論幼稚園及中小學老師都會製作多元化網上教材，讓小朋友在家即使停課也不停學，充份利用時間好好學習。但有家長表示擔心子女長期使用電子屏幕產品會影響其身心發展。筆者對情況有以下建議。

文：凌婉君姑娘（香港青年協會家長全動網單位主任）

1. 與子女一同使用網上教材

年幼 (幼稚園階段) 的子女未有足夠能力去分辨網絡資訊的真確性，而且自制能力較弱，故家長應陪同子女一起使用網上教材，而且教材內容應該是具有教育義意及有互動性。

年紀較大(小學階段)的子女，家長就可以在子女身邊觀看他們怎樣使用電子屏幕產品及瀏覽什麼內容，需要時可給予意見。網上教材內容不只有娛樂性，也需要有教學內容。

2. 定下每日網上學習時間表

家長可與子女定下在家網上學習時間表，每日在同一時間進行網上學習，年幼子女學習時間不宜多過一小時，小學階段的子女每日使用電子屏幕產品也要在兩小時以下。

在完成網上學習後，家長可安排子女做些身體活動，如玩耍和體能活動，以保持身體健康。

3. 網上內容與現實生活連結

家長可把子女在網上教材學習到的知識與現實生活連結。

舉一個例子，年幼子女透過網上教材學習到保持個人衛生「抗疫症」的方法，家長可協助子女在家中實踐出來，例如與他一同用網上教導的方法洗手，目的是讓子女明白網絡學習只是學習的其中一個部份，實踐學習同樣重要。

這樣才有利子女運用多元的方法學習，同時也不會沉迷使用電子屏幕產品。

【相關圖輯】輕微或嚴重肺炎如何分辨 微燒及乾咳可能已患肺炎？（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 2

【相關圖輯】3分鐘看懂20個抗疫須知 症狀、治療及飲食防疫全集（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 26 + 25 + 24

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載。原文：《利用悠長「抗疫假」，使用網上教材也不會沉迷》凌婉君姑娘】

【如對親職管教有任何問題，可發訊WhatsApp咨詢熱線 6811-2959，由「香港青年協會」註冊社工提供專業協助！】