【武漢肺炎】天津商場聚集性疫情萬人被隔離　李鴻忠視察封控現場

新冠病毒肺炎疫情持續蔓延，近期天津的一座百貨大樓因發生聚集性疫情備受外界關注。對此，天津市委書記李鴻忠赴百貨大樓封控區現場視察。

據《北京青年報社》旗下公號「政知圈」2月10日報道，2月9日下午，李鴻忠到了寶坻區百貨大樓封控區現場，詳細聽取寶坻區實施全域封閉管理和交通管控的情況匯報。

當天，寶坻區區長毛勁松對外稱，「不讓寶坻的百貨大樓變成武漢的海鮮市場。」

此前2月8日，李鴻忠與天津市長張國清在市防控指揮部專題會商，研究部署寶坻區百貨大樓聚集性疫情防控工作。

李鴻忠強調，寶坻區百貨大樓發生的疫情是新冠肺炎疫情發生以來，天津市範圍內確診病例最多、影響範圍最廣的一起聚集性疫情。

李鴻忠直言，寶坻疫情防控成效，直接關係着天津市疫情防控大局。

天津市寶坻百貨大樓爆發聚集性疫情。（網上圖片）

據《天津日報》報道，聚集性疫情發生後，寶坻區第一時間對百貨大樓進行封控消毒，對周邊實施戒嚴管控。

值得一提的是，在寶坻區，李鴻忠還被執勤人員攔了下來。對此，李鴻忠對寶坻社區管控措施和執勤人員優良的紀律作風給予了肯定。

據瞭解，寶坻區地理位置重要。寶坻區區長毛勁松在2月8日的發布會上提到，寶坻能否控制疫情不擴散，是天津、北京乃至京津冀地區防疫工作非常重要的一部分。

另外，此次被隔離人數眾多。據官方介紹，2月7日公布的情況是，194名銷售人員集中隔離、9,200名顧客居家隔離，103名發熱人員送至發熱門診，23個確診病例，1個死亡病例。

到2月8日為止，共摸排曾到過寶坻區百貨大樓的顧客，特別是1月19日至25日期間到過寶坻區的顧客總數11,700人，增加了2,500人。

毛勁松表示，這不是最終數字，最終數字還會更多。截至到2月10日24時，天津已累計確診95例。