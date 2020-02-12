【武漢肺炎】疫情蔓延影響經濟走勢　國務院強調防止大規模裁員

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎持續蔓延，對中國經濟造成諸多影響，諸多中小企業面臨生存壓力。國務院總理李克強在2月11日主持召開國務院常務會議，強調要高度關注就業問題，防止大規模裁員。

李克強強調，「各地區各部門在切實做好各項防控工作同時，有序推進企業復工復產。重點醫療防控物資供應量快速提升，生活必需品供應總體充裕，煤電油氣得到較好保障。通過錯峰等多項措施避免了節後返程大規模人流。」相關部門則匯報，預計未來1周不會出現往年那樣的出行高峰。

武漢肺炎疫情對中國經濟以及民生等諸多方面都造成了重大影響。（Reuters）

會議要求：一是分類有序推動復工復產。二是推動重點醫療防控物資企業儘快達產，協調解決設備、人工、資金、原輔料等問題，加強供需精準對接和統一調配，確保一線防控需要。三是有序組織務工人員返崗。四是各地各部門要建立幫扶機制，紓解企業特別是民營、小微企業困難。通過減免國有物業房租、下調貸款利率、完善税收減免等，給予臨時性支持。

五是落實地方「菜籃子」、「米袋子」負責制，加強糧油菜肉蛋奶等生產供應，依法查處哄抬物價等違法行為。六是強化煤電油氣運保障，保障重要交通幹線及關鍵物流樞紐正常運行。七是推動重大項目儘早開工和建設。八是高度關注就業問題，防止大規模裁員。鼓勵地方運用失業保險基金結餘等資金加大援企穩崗力度，支持地方實施緩繳或返還部分社保費等政策。

武漢肺炎疫情蔓延，內地各地加強了防控措施。但某些省市、地方採取的一些限制人員外出的措施，以及有的地方對企業的復工復產採取了「報備制度」甚至「拘留提前復工企業負責人」的情況，國務院在2月11日的記者會上明確回覆稱，「此風不可長，嚴格制止以審批等簡單粗暴方式限制企業復工復產的做法。」

值得一提是，路透社11日報道稱，習近平在2月3日的中央政治局常委會會議上告訴當地官員，一些控制疫情的措施正在損害中國經濟。兩名熟悉此次會議的匿名知情人士透露了這個消息，並說，習近平敦促地方官員避免採取「更多的限制措施」，指一些措施並不實際，已在公眾中播下了恐懼的種子。

（綜合報道）