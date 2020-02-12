【武漢肺炎】陸配子女入台喊停　蔡英文：非常時期優先防堵疫情

台灣中央疫情指揮中心周三（12日）宣布撤回陸配子女入境台灣方案，總統蔡英文在Facebook表示，撤回方案是為了降低來自疫區的人員流動風險，非常時期，防堵疫情是政府最優先的考量。

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情在大陸境內延燒，台灣陸委會2月11日宣布有條件開放陸配子女入境，引發部份台灣民眾強烈反彈，反彈力量之劇，讓陸委會「1日3變」，主委陳明通當晚7時加碼「未成年」、「大陸親友無能力照顧」兩項條件限制後，隨後陸委會新聞稿再新增「父母皆在台者」才允許申請。

蔡英文2月7日視察台灣中央疫情指揮中心。（台灣總統府）

眼見風暴越演越烈，時隔1日，中央疫情指揮中心2月12日拍板，撤回陸配子女入境規定，做危機處理，指揮官、衛福部長陳時中表示，在情的上面雖然有親情在，但「台灣人優先」是最高原則，這些人最初沒有選擇台籍，就要自己做安排。

蔡英文隨後也在Facebook上表示，從2月11日開始，就有許多網民傳訊息給她，表達對陸配子女入境管制措施的疑慮，她謝謝民眾即時提供這些訊息，也知道民眾對防疫工作的重視，擔心風險是不是會增加。

蔡英文強調，站在防疫工作不能有閃失，全台民眾健康安全必須被充分確保的立場，她已請指揮中心同仁就防疫專業的考量，對11日提出的方案再做檢討，指揮中心評估後認為，考量當前武漢肺炎疫情蔓延正處於關鍵的高峰期，為了降低來自疫區的人員流動風險，這項方案已經撤回，「非常時期，防堵疫情是我們最優先的考量，請大家放心」。

民進黨主席卓榮泰在2月12日的中常會前受訪表示，顯然台灣社會面對疫情，大家還是認為保護台灣內部的安全最為重要，人民有這樣的期待，陸委會與行政院相關部會做了這個決定，將不予繼續執行11日的宣布，是台灣民意的展現；對於政策的撤回，民進黨立委鄭運鵬則指出，代表當初思慮不周，但相信大家都知道這是善意的，只是現在防疫的關鍵期間，每個人都有不同的為難，陸委會若有不周的地方，相信下次會更謹慎一點。

（綜合報道）