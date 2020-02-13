【武漢肺炎】百步亭工作人員：曾建議取消「萬家宴」，領導未採納

在以武漢為中心的新冠肺炎疫情中，於1月18日舉辦萬家宴的武漢百步亭社區屢次成為輿論的焦點。近日，該社區一名工作人員向內媒披露事件內情指，早前工作人員曾建議取消萬家宴，但領導沒有採納意見。

據《澎湃新聞》2月12日報道，武漢「百步亭」社區某居委會工作人員表示，「1月初，我們聽說了肺炎的消息，但起初說『可防可控』，後來又說『不排除有限人傳人』（注：1月15日，武漢市衛健委在官網發布的疫情知識問答中，首次提到），萬家宴舉辦前三天（1月15日），我們跟居委會領導反映，最好取消萬家宴，但沒成功。」

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當地媒體報道顯示，武漢市百步亭社區1月18日舉行了有4萬多個家庭參加、包含13,986道菜品的「第二十屆萬家宴」。

但據上述工作人員介紹，萬家宴辦了二十年，其實並非指有萬人到場，而是指萬戶家庭提供的菜色。一般主會場坐席三四百人，參觀幾百人，會場外有廟會，場面也不大，人流量幾百，龍燈龍船表演時可達到上千人。每個分會場十幾張桌子，流水席，來來去去最多三四百人了，九個分會場最多幾千人流量。

據悉，百步亭社區大約居住15萬至18萬人，大多是本地居民，以老人小孩為主。社區設有一個社區管委會和下面9個居委會，目前一般一個居委會管一個住宅區，個別居委會管兩三個住宅區。

疫情爆發以來，百步亭因萬家宴一事飽受質疑。央視也曾於2月6日發表時社評稱，在新型冠狀病毒肺炎疫情正在發酵的時刻，為何還要組織如此大型的聚集性活動，置民眾的生命健康於何地？

傳百步亭無人管理 武漢市官方否認

此外，內地網絡傳出消息指，武漢百步亭花園處於無人管理的境地，並且一天只給一個核酸檢測名額，有大量疑似和發燒病人沒有集中隔離，社區還缺乏物資發放等情況。

對此，武漢市官方回覆稱是「謠言」。官方稱，截至目前，社區工作者、參加萬家宴人員尚無一人為確診和疑似病例，不過，截至2月8日24時，百步亭社區有確診病例87例，疑似患者數113人。