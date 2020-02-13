【武漢肺炎】ICTV會為病毒命名SARS-CoV-2　部分中國專家盼改名

2月11日，世界衛生組織（WHO）宣布將新冠肺炎命名為COVID-19。隨後不久，國際病毒分類委員會（ICTV）將新型冠狀病毒命名為SARS-CoV-2。 不過，有部分中國科學家認為此命名「不妥」，希望能夠重新命名。

國際病毒分類委員冠狀病毒研究小組發表於預印服務器bioRxiv的一篇論文中解釋說，這個命名強調了新病毒與2003年發現的SARS病毒的相似性。

中國疾控中心主任、中科院院士高福。（中新網）

對此，中國疾控中心主任、中科院院士高福在接受《中國科學報》採訪時認為：「沒有證實這是（最終）結論命名，我也認為不妥。」他表示，建議中國病毒學會成立一個專家委員會來討論此事。

針對世衛組織和國際病毒分類委員會對此次疫情的命名，中國微生物學會病毒學專業委員會主任委員郭德銀表示，對每一類病毒，國際病毒分類委員會都有一個專門小組，叫Study Group，負責這類病毒命名，但冠狀病毒研究小組中沒有中國大陸的專家。他們好像一般不徵求相關國家的意見，中東呼吸系統綜合徵（MERS）冠狀病毒（的命名）也沒有徵求意見，中東許多國家也有反對的聲音。

對於如何給病毒命名，郭德銀表示，命名有3個層次：疾病命名是WHO決定，病毒分類命名是ICTV決定，病毒的一般俗稱是相關病毒專家們決定。

WHO首席科學家Soumya Swaminathan在瑞士日內瓦的新聞發佈會上解釋說：冠狀病毒有很多，這種命名方式將為未來幾年參考新的冠狀病毒疾病提供一種模式。

中國微生物學會病毒學專業委員會主任委員郭德銀。（網絡圖片）

復旦大學教授姜世勃表示，自己給新型冠狀病毒命名的建議是PARS-CoV（肺炎相關的呼吸道綜合徵），在1月12日投稿到《新英格蘭醫學期刊》（NEJM），1月14日被拒稿；當天投到《科學》雜誌，1月21日被拒稿；1月21日投稿到《自然》，因為一直未答覆，於2月1日要求撤稿，當天改投《細胞與分子免疫學》期刊（CMI），並被接收，2月5日上線。

郭德銀稱，此前中科院武漢病毒所石正麗聯繫他，希望再取一個更合適的名字，投到《病毒學期刊》（Virologica Sinica，VS），於是又產生了命名TARS-CoV（傳染性急性呼吸綜合徵冠狀病毒）。

郭德銀表示，目前中國專家比較傾向於TARS-CoV或HARS-CoV，還在討論。也有專家提出叫NCD Coronavirus，也在考慮之中。

但姜世勃表示，希望能改變新冠肺炎的命名，但現在還很難說。一旦其變成了ICTV最後的決定就很難改了。就像關於MERS的命名也是在中東地區抗議了多年，但ICTV不同意修改，大家也就沒有辦法了。能爭取到修改是最好，爭取不到也沒有辦法。