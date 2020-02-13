【武漢肺炎】習近平下令增派2600軍隊醫護抗疫　運-20首現身

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2月13日，中央軍委主席習近平下令，解放軍增派2600名醫護人員，以抗擊新冠肺炎疫情。

此外，媒體還注意到，解放軍空軍派出多架運-20、伊爾-76、運-9運輸機運送大批軍隊醫療隊員和醫療物資馳援武漢。據悉，這是運-20、運-9兩型運輸機首次參加醫療物資運送任務。

根據央視報道，新增批次的解放軍醫護人員將參照武漢火神山醫院運行模式，承擔武漢市泰康同濟醫院、湖北省婦幼保健院光谷院區確診患者醫療救治任務。

報道稱，武漢市泰康同濟醫院計劃展開床位860張，湖北省婦幼保健院光谷院區計劃展開床位700張。兩所醫院均開設臨床病區，設置感染控制、檢驗、特診、放射診斷、藥械、消毒供應、信息、醫學工程等輔助科室。

報道稱，此次抽組的醫療力量來自解放軍陸軍、海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊、聯勤保障部隊、武警部隊多個醫療單位。

另據央視報道顯示，解放軍空軍派出多架運-20、伊爾-76、運-9運輸機運送大批軍隊醫療隊員和醫療物資馳援武漢，抗擊疫情。2月13日，將有11架空軍運輸機抵達武漢。

據瞭解，這是運-20、運-9兩型運輸機首次參加醫療物資運送任務，同時也是運-20首次執行大型非戰爭軍事任務。觀察人士指，這是解放軍第二個運-20單位的運-20運輸機首次公開亮相。

運-20運輸機，代號「鯤鵬」，是中國自主研究製造的新一代軍用大型運輸機，也是中國自主研製的最大，可在複雜氣象條件下，執行各種物資和人員的長距離航空運輸任務。該機目前已經列裝部隊，標誌着中國空軍戰略轉型邁出重要一步，也標誌着中國大型運輸機設計研究水平邁向新的台階。

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