【武漢肺炎】廣東累計確診1241例　75歲老翁湖北返東莞後死亡

撰文：朱加樟
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新冠肺炎疫情持續擴散，據廣東省衛健委，截至2月12日（周三）全省累計報告確診病例1241例。12日當天全省新增確診病例22例，新增出院43例，累計出院284例。
12日當天新增死亡病例1例，為東莞市1例，累計死亡2例。另有疑似病例123例。
2月8日，廣州一名新冠肺炎患者（抱小童女子）在廣東省第二人民醫院康復出院，與兒子團聚。（中新社）
在新增確診病例中，深圳市5例、廣州市4例、佛山市3例、東莞市3例、珠海市2例、中山市2例、韶關市1例、江門市1例、惠州市1例。
累計報告確診病例中，深圳市391例、廣州市327例、珠海市89例、佛山市81例、東莞市70例、中山市64例、惠州市55例、汕頭市25例、江門市22例、湛江市21例、肇慶市16例、陽江市13例、梅州市13例、茂名市13例、清遠市12例、揭陽市8例、韶關市8例、汕尾市5例、潮州市5例、河源市3例。
廣東省衛健委通報指，東莞市新增死亡1例為75歲男性，為湖北返粵人員，因發生難治性膿毒性休克、多器官功能障礙綜合症，經搶救無效死亡。
據東莞市衛生健康局早前公布的確診病例資料中，病例11為男性，75歲，湖北孝感人，常住東莞大嶺山鎮。1月12日途經武漢回湖北孝感老家過年。1月22日出現發燒徵狀後自行服藥，26日返東莞即入院隔離治療，後轉入市第九人民醫院治療。
（綜合報道）