【武漢肺炎】海關總署：嚴禁查扣暫扣任何合法進口疫情防控物資

武漢肺炎疫情持續，多地口罩等醫療物資供應短缺。有報道指，大理、青島、瀋陽等地曾扣查其他地方進口的口罩。 對此，中國海關總署表示，嚴禁查扣、暫扣任何合法進口疫情防控物資，該要求在全國海關得到有效落實。

中國海關總署表示，嚴禁查扣、暫扣任何合法進口疫情防控物資。（中新社）

中國海關總署表示，疫情發生以來，已連續出台多項促進進口疫情防控物資快速通關的便利措施。據統計，1月24日至2月12日，全國共驗放防控物資9.57億件，價值30.7億元（人民幣）。

海關總署指，檢查中發現，個別地方向海關提出查扣、暫扣合法進口疫情防控物資的要求，有關海關均予以堅決抵制。海關總署嚴禁查扣、暫扣任何合法進口疫情防控物資的要求在全國海關得到有效落實。

海關總署日前下發通知再次強調，全國海關要深入學習貫徹習近平重要指示批示精神，增強大局意識和全局觀念，全力以赴做好疫情防控物資快速通關服務，對地方、企業提出的任何查扣、暫扣合法進口疫情防控物資等無理要求，堅決予以抵制，違反規定的將嚴肅處理。

雲南大理「緊急徵用」經當地發往重慶及湖北黃石的口罩，最終要道歉並退還口罩。（資料圖片）

「查扣」口罩消息頻傳

早前報道，雲南大理「緊急徵用」經當地發往重慶及湖北黃石的口罩，事件曝光引起輿論抨擊，之後雲南省要求大理方面退還口罩，並將幾名涉事官員免職。然而，扣發口罩事件似乎層出不窮，有網傳文件顯示，青島市有10萬隻口罩被瀋陽海關暫扣，該市將「按照對等原則」，通過海關扣留瀋陽從韓國採購的口罩。青島官方此後表示，問題已協商解決。