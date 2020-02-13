【武漢肺炎】武漢新書記王忠林：首度跨省任職　被評「作風硬派」

武漢肺炎疫情持續延燒，風暴中心的湖北省接連調整人事。繼湖北省委書記易人後，武漢市委書記人事也發生變動：王忠林出任湖北省委委員、常委和武漢市委書記，馬國強不再擔任湖北省委副書記、常委、委員和武漢市委書記職務。 有消息稱，王忠林曾被評價「作風硬派」，「頗具改革魄力」。

王忠林曾是政法系統出身，1984年7月從華東政法學院法律系刑法專業本科畢業後，曾在山東多市任職。1984年到2011年11月，王忠林一直在棗莊市任職；2011年12月王忠林離開棗莊，此後赴聊城市任職，併兼任山東省發改委主任、山東省委全面深化改革領導小組辦公室副主任等職位。

2018年11月，時任濟南市委書記王忠林調研拆遷問題。（齊魯網）

2016年11月，王忠林任濟南市委副書記、市長，市政府黨組書記等職。至2018年5月濟南市委原書記王文濤北上黑龍江後，王忠林接棒王文濤，升任山東省委常委、濟南市委書記。

此次調動是其首度跨省任職。有消息稱，王忠林還是城市拆遷改造提升方面的專家，其在任期間被評價「作風硬派」，「頗具改革魄力」。

公開報道顯示，王忠林主導聊城期間，聊城市在不到一年的時間裏,完成拆遷1672萬平方米,拆遷面積為過去10年之和,涉及居民96748戶。調任濟南工作期間，王忠林也以關心民生著稱。

王忠林此番臨危受命，或與其強硬的工作作風、改革魄力有關。據悉，王忠林曾直陳一些官員存在的「形式主義」問題：有的官員習慣當「官油子」，只圖虛名、不幹實事，欺上瞞下、左右逢源。

疫情爆發後，湖北省和武漢市展現出的治理能力不足，以及針對武漢紅十字會調配物資狀況的輿論質疑，使地方政府深陷公信力危機，湖北、武漢省市兩級主官被認為負有防控疫情不力之責。

分析認為，隨着疫情形勢嚴峻，湖北官場恐難逃一場問責與整頓風暴。