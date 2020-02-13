【武漢肺炎】台行政院擬推紓困條例　編定新台幣600億救經濟

台灣行政院今天（13日）宣布，將召集各部會研擬訂定應變及紓困特別條例，宣示預計編定為期一年總額新台幣600億的特別預算，而該條例最快可在2月20日的行政院院會上提出。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）指出，至於超過特別預算上限600億的部分，行政院擬以2020年與2021年的公務預算「以緩濟急」或採《災害防救法》相關規定辦理。

行政院發言人Kolas Yotaka（左）與經濟部次長王美花（右）。（譚英瑛／多維新聞）

新型冠狀病毒肺炎疫情威脅全球，繼國民黨立法院黨團出台《2019新型冠狀病毒紓困暨獎勵暫行條例草案》之後，台灣行政院今天公布第一波紓困方案，將紓困交通部新台幣200億元、經濟部新台幣160億元，以及農委會新台幣60億元，預計約新台幣420億元，而在紓困特別條例三讀通過之前，Kolas Yotaka表示，行政機關將先「以緩濟急」原則，即刻推展紓困業務。

Kolas Yotaka轉述蘇貞昌裁示指出，2003年‎SARS襲台，主要受衝擊的產業為餐飲、零售、觀光、運輸、製造業，但今日政府提出來需加以紓困、振興的產業，就至少包含：內需型產業（餐飲、零售、商場商圈、夜市、傳統市場、會展業等）、農業、觀光及運輸業等，後續包含勞動部門、文化部門（電影娛樂業、藝文展演等）、製造業等；蘇貞昌希望相關部會能儘速就這些可能受影響的產業提出因應方案。

台灣農產品出口受武漢肺炎疫情影響，農委會主委陳吉仲（中）為了推銷國內農產品，13日親自上電視購物台推銷台東的鳳梨釋迦。（中央社）

為協助內需型產業度過疫情難關，台經濟部主張，將以資金紓困、防疫千億保證、數位轉型、人才培育等「度難關」政策來解決產業們的燃眉之急，並打算在武漢肺炎疫情穩定後，擬推動以政府提供「折扣」的「振興抵扣卷」來（coupon）鼓勵民眾消費，以提振內需產業。但針對媒體詢問「振興抵扣卷」將於何時正式推出，台經濟部次長王美花表示，將待疫情較為緩和才會大力推動。

至於同為深受武漢肺炎影響的台交通部則端出總計約新台幣500億的「紓困、復甦與振興方案」，將就觀光產業、交通運輸產業進行紓困；此外，當中有300億亦將透過未來的前瞻計劃進行觀光業的升級與轉型。

針對政府是否展延口罩禁出口、政府徵用口罩等命令，王美花說，目前經濟部已將口罩禁出口、徵用口罩令延期到4月底，展延公文都已經發出了，但若疫情出現緩和情況，無不可能進一步調整政策。